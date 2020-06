Opprop for å fjerne Churchill-statue møter kraftig motbør: – Ytterliggående vås

Over 3000 personer har signert et opprop for å fjerne statuer av Ludvig Holberg og Winston Churchill.

STORTINGET, OSLO (Nettavisen): – Det er åpenbart en del som trenger en historietime, sier stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) til Nettavisen.

Siden demonstrasjonene mot rasisme nådde Norge, har nå kampen blitt litt bredere enn tidligere. Det fikk Oslo-borgeren Yasmin Zannachi til å lage et opprop for å fjerne «slavehandler-statuene i Norge».

I oppropet beskriver hun at statuene av den britiske statsministeren Winston Churchill og forfatteren Ludvig Holberg burde rives.

– Blant annet på Solli plass og Nationaltheatret i Oslo står det statuer av henholdsvis Winston Churchill og Ludvig Holberg, sistnevnte investerte stort i slavehandel. Winston Churchill var en rasist og mente at den hvite rasen var overlegen. Det er uhørt at rasistiske hvite menn som synes det var greit å undertrykke svarte mennesker så til de grader skal ha en plass i våre gater, skriver Zannachi i oppropet.

– Ytterliggående vås

I skrivende stund er det 3315 personer som har signert oppropet. Det gjør at Høyre-politikerne Stefan Heggelund og Peter Frølich setter kaffen i halsen.

– Hvis dette er nivået på debatten fremover, går vi tunge tider i møte. Dette er bare ytterliggående vås, sier Frølich.

NEI TAKK: Høyre-politikerne Peter Frølich og Stefan Heggelund har lite til overs for dem som vil rive statuer. Foto: Montasje: Hans Kristian Torbjørnsen/Cecilie Victoria Jensen

«Ankom Norge som en konge»

Det var i 1948 Winston Churchill kom til Oslo og talte for det norske folk. Ifølge Aftenposten ble Churchill mottatt «som en konge, og frelsende engel».

– Statuen står der som en takk for at vi fikk friheten tilbake, og ble reist i forbindelse med at hundretusenvis av mennesker hørte Churchill tale. Det var folk som hadde kjent krigen på kroppen, sier han.

Han istemmes av Heggelund:

– Vi hedrer ham fordi han bidro til å frigjøre Norge og Europa fra nazismens klør. Det er absurd å se dette oppropet, man må nesten gni seg i øynene. Selvfølgelig skal han ha en statue i Oslo sentrum.

– Men forfektet ikke Churchill rasistisk tankegods?

– Det er en ganske absurd argumentasjon. Han er vel den enkeltpersonen som har gjort mest for å bekjempe rasistisk tankegods og fascisme, på vegne av det liberale demokratiet, sier Peter Frølich.

I den første utgaven av oppropet ble også Churchill omtalt som slaveeier, men slaveriet ble forbudt i Storbritannia omtrent 100 år før han ble født.

STATSMANN: Winston Churchill er en av historiens mest kjente personer. Her fra Gary Oldman spilte den tidligere britiske statsministeren i storsuksessen Darkest Hour. Foto: (United International Pictures)

Frølich drar en parallell til boken 1984 av George Orwell, som beskriver et dystopisk og autoritært samfunn. En del av beskrivelsen handler om å fjerne alt av historie i samfunnet, og erstatte det med det staten mener er «korrekt».

«Alle arkiver var blitt fjernet eller forfalsket, hver bok ble omskrevet, hvert bilde malt på nytt, hver statue og bygning ble omdøpt, og alle datoer ble endret. Prosessen fortsetter dag for dag og minutt for minutt. Historien har stoppet opp. Ingenting eksisterer utenom en endeløs nåtid hvor partiet alltid har rett», skrev Orwell i boken.

– Et samfunn hvor alt skal pakkes inn til det perfekte og det korrekte. Det er rett og slett ganske lite tiltalende samfunn. Vi må se historien for det den er. Alle kan ikke leve opp til 2020-verdiene, sier Frølich.

– Absurd

En av de vanligste anklagene mot Winston Churchill er at han under tiden som visestatsråd for koloniene førte hans handlinger til massesult i India. Det tilbakeviser Frølich på det sterkeste.

– Til og med en av de mest kritiske Churchill-forfatterne, Arthur Herman, avviste på det sterkeste denne påstanden. Grunnen til sulten i India var at Japan okkuperte Burma, og risforsyningene kom ikke som normalt. Det er riktig at Churchill agerte sent, men at han er ansvarlig for noe folkemord er bare absurd, sier han.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra personen bak oppropet.