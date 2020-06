Oppsiktsvekkende bartilbud: Ta én, betal for to

SPESIELT TILBUD: Her oppfordres kundene til å kjøpe en enhet, men å betale for to. Foto: Virginia Mayo (AP Photo)

«Happy hour: to for prisen av én» er et tilbud mange har vært borti. Når Belgias barer åpner til uken, ber de kundene bli med på «helpy hour» og betale dobbelt.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Landets serveringssteder har vært stengt i to og en halv måned på grunn av koronapandemien, men 8. juni kan øltørste belgiere igjen oppsøke stambarer, nabolagspuber og andre som serverer landets mest kjente nytelsesmiddel. Les her: Siste nytt om koronapandemien I den forbindelse ber en bransjeorganisasjon om ekstra økonomisk drahjelp etter lang tid uten inntekter. Derfor snur de opp ned på happy hour-konseptet og oppfordrer folk til å kjøpe én drink, men betale for to. – Nå som barene kan begynne å åpne igjen, er det på tide å gjengjelde en tjeneste, heter det i kampanjen, som har som mål å redde serveringssteder fra konkurs. Les også: Nye anslag: Så lang tid tar det før koronakrisen er over (+) – Jeg tror ikke belgiere vil være glade om kafeene de elsker, forsvinner. Dette er et midlertidig tiltak for å unngå et skred av konkurser. Så snart ting er tilbake til normalen, kan kundene glede seg over at «happy hour» kommer tilbake, sier Diane Delen, som leder bransjeforeningen som står bak kampanjen. (©NTB)

Reklame 10 populære tursko og fjellstøvler som er på salg nå