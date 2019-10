Oppsiktsvekkende: Null feil på 24 timer - 40 millioner kroner rett i lomma

Får togbonus: Null problemer på de 24 første timene gir utlendingene henholdsvis 30 og 40 millioner kroner i tog-bonus.

De utenlandske selskapene som overtar togstrekninger fra Vy, britiske Go-Ahead og svenske SJ kan få henholdsvis 30 millioner og 40 millioner i bonus fra staten om alt går på skinner det første driftsdøgnet. Det melder NRK.

Les også: Go-Ahead: Vend deg til uttrykket malus!

Bonusen er en del av avtalene som selskapene har inngått med Jernbanedirektoratet.

Go-Ahead får 30 millioner kroner dersom selskapet ikke er skyld i noen avvik de første 24 timene, skriver NRK.

Les også: Knusende nederlag for Vy sparer skattebetalerne for milliardbeløp

Flere av partiene på Stortinget reagerer på at det blir gitt slik bonus til de nye selskapene som overtar trafikken etter Vy.

– Det er en selvfølge at selskapene skal levere det de har lovet uten at de skal få bonus for det. Jeg ser på dette som at statsråd Jon Georg Dale er redd for prestisjetap, sier SVs samferdselspolitiske talsperson Arne Nævra til NRK.

Les også: Vy etter at SJ tok sju togstrekninger: - Vi er svært skuffet

Go-Ahead fikk i fjor høst kontrakten om å drive Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen i ti år. Go Ahead vil kjøre de første togene 15. desember i år. Det første toget går fra Stavanger og nordover mot Oslo.

Les også: Ap vil ha granskning av jernbaneanbudene