Oppsiktsvekkende opphenting: Ny børsrekord på Wall Street

Midt i pandemien skjøt S&P 500 til rekordhøye nivåer. Den norske kronen stiger på den gode stemningen i aksjemarkedet.

Wall Street-indeksen S&P 500 har steget nesten sammenhengende gjennom august, og stengte et hårstrå under ny rekord i går kveld.

En halvtime før handelen stengte var imidlertid S&P på 3.387,89 – høyere en den forrige rekorden på 3.386,2 fra 19. februar. Totalt steg S&P 1,4 prosent i går.

Mange øynet en ny sluttrekord, men da børsen stengte hadde S&P falt til 3.380. Det er 0,2 prosent unna rekorden for 175 dager siden.

DOLLAR: En amerikansk dollar koster rundt 8,9 norske kroner i morgentimene torsdag. Foto: Infront

Den norske krona styrker seg

Opphentingen fra bunnnoteringene i mars har vært oppsiktsvekkende rask, skriver Bloomberg: I tidligere tilfeller der en har sett at aksjene har falt med over 20 prosent, har det i gjennomsnitt tatt fire år før indeksen igjen har nådd rekordnivåer.

Siden bunnen i mars har S&P vokst med rundt 50 prosent, og mer enn 40 av aksjene har doblet seg.

– Til tross for lavere inntjening i selskapene, kan det store rentefallet langt på vei forsvare aksjekursene ettersom fremtidig inntjening får en høyere verdi i dag. Baksiden av medaljen er at utsiktene til videre vekst i aksjemarkedet er svakere, skriver Nordea Markets-analytikerne Lars Mouland og Dane Cekov torsdag morgen.

Oppgangen i aksjemarkedet har også bidratt til en sterkere krone. En euro koster nå 10,53 og en dollar 8,92.

EURO: Den norske kronen styrker seg mot euroen, og en euro koster torsdag morgen rundt 10,53 norske kroner. Foto: Infront

– Markedet ble løftet av at inflasjonen i USA tok seg opp, og ser foreløpig ut til å ignorere faren for en oppbremsing i amerikansk økonomi dersom kongressen ikke bevilger nye tiltak til de arbeidsledige, skriver DNB Markets-analytiker Knut A. Magnussen.

Onsdag var det, som så mange ganger før, de store teknologigigantene som dro lasset: Apple, Microsoft og Amazon har vært de store vinnerne i år, og har fortsatt veksten til tross for at store deler av befolkningen har vært i karantene og flere har vært bekymret for den amerikanske økonomien.

Vaksinehåp og nye samtaler

Flere positive nyheter bidro til å dra S&P oppover, og USA Today peker på forventninger til nye stimulipakker og håp om en vaksine mot koronaviruset som de største.

Finansminister Steve Mnuchin meldte mandag at Det hvite hus åpnet for å fortsette samtalene om nye stimulipakker med demokratene etter at forhandlingene stoppet opp i forrige uke.

– Arbeidsmarkedet fortsetter å klatre ut av hullet som ble skapt av covid-19. Dette understreker hvor viktig det er med finansiell stimulering, for å stabilisere etterspørselssiden av økonomien i en pågående pandemi, skriver analytikerne i Glenmede, ifølge USA Today.

Legemiddelselskapet Moderna stiger også på børs etter å ha skrevet under en avtale med USA om å produsere 100 millioner doser med det som kan være en vaksine mot koronaviruset. Avtalen er verdt 1,5 milliarder amerikanske dollar.

Amerikanerne har tidligere inngått liknende avtaler med selskaper som Pfizer og bioteknologi-selskapet Biontech, som fikk 1,9 milliard dollar for å produsere og levere 100 millioner doser av sin covid-19-vaksine. Selskapet Johnson & Johnson sikret seg også en avtale verdt 1 milliard dollar for 100 millioner doser, ifølge CNBC.

