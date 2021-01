Opptøyene i Washington er en skremmende påminnelse av farene ved massesuggesjon

Det er for lettvint å avfeie USA som et land av gærninger. Stormingen av Kongressen er en advarsel mot massesuggesjon som kan skje overalt.

Det har ikke manglet på fordømmelser av USAs president Donald Trump, og måten han oppildnet sine støttespillere i en farlig retorikk som medvirket til at de stormet Capitol Hill og fikk utsatt godkjennelsen av Joe Biden som ny president.

Fjernsynsbildene var sjokkerende, men det var nesten like sjokkerende å høre på CNNs journalister som uten forbehold ga løgneren Donald Trump alt ansvar, og som uttalte at demonstrantene trolig var for dumme til å skjønne at de gjorde noe ulovlig.

Etter min oppfatning er det ikke journalisters jobb å felle slike dommer, verken over hvem som er ansvarlig eller hvor dumme/intelligente demonstrantene er. Det holder at de forteller nøkternt hva som skjer.

Stormingen av Capitol Hill kunne ikke vært mulig uten stor mistillit til etablerte medier og tilsvarende stor tillit til udokumenterte påstander på sosiale medier. Men faren ved massesuggesjon er velkjent, og den beste motgiften er en åpen og redelig debatt der argumenter blir møtt med motargumenter og dialog.

Men en ting er oppfatninger og feiloppfatniner. Hvis man bare ser på handlingene, så var det altså en stor gruppe mennesker som dro til Washington DC for å stanse det de oppfatter som en ulovlig innsettelse av Joe Biden etter et valg de oppfatter som manipulert og stjålet.

Den subjektive motivasjonen for å demonstrere er ikke så ulik protestene vi har sett etter valg i Hviterussland, Hongkong, Venezuela og Russland, for å nevne noen. I alle tilfellene mener demonstrantene at det har vært valgfusk, og de har tatt til gatene for å hindre valgutfallet.

Det som tilhengerne vil kalle folkelig motstand og sivil ulydighet, blir av motstanderne kalt pøbelvelde og angrep på demokratiet. Forskjellen er selvsagt at de fleste nordmenn vil mene at valget i Hviterussland var udemokratisk, mens det ikke er noe bevis for at presidentvalget i USA var rigget.

Det skremmende med stormingen av Kongressen er den lettantennelige miksen av støtte til Donald Trumps kamp mot makteliten, og de vanvittige konspirasjonsteoriene rundt «QAnon». Aksjonen minner om den varslede stormen som skulle velte den angivelige makteliten i Washington.

Foreløpig er mye uavklart, men et sentralt spørsmål er hvorfor amerikanske myndigheter ikke var bedre forberedt og hvorfor de ikke reagerte mer resolutt på demonstrasjonene.

Når det ikke gikk flere menneskeliv, så kan det skyldes at det store flertallet av demonstranter var fredelig og oppholdt seg utenfor bygningen. Hvor mange som faktisk brøt seg gjennom sikkerhetskontrollen og inn i selve Kongressen, er uvisst. Men skal man dømme etter fjernsynsbildene var det kanskje noen hundre.

Selvsagt er en storming av den øverste folkevalgte forsamlingen skammelig og en forrakt for demokratiet. Men det hjelper lite på forståelsen hvis vi oppfatter alle som deltok som ville gærninger.

Eks-mannen til Ashli Babbit (35), som ble skutt og drept inne i bygningen, gir en troverdig beskrivelse av den tidligere krigsveteranen fra Afghanistan og Irak: - Hun hadde et stort hode og en sterk vilje, skrev han. - Hun var aldri redd for å si hva hun mente og det var for å uttrykke disse meningene hun deltok i demonstrasjonen.

Når de gjaldt hennes personlighet, er følgende eks-mannens attest etter 14 års ekteskap: - Hun snakket høyt og hadde klare meninger, men var kjærlig, søt, omtenksom og brydde seg om andre.

Vi vet ikke hva demonstrantene tenker når de våkner i dag, men vi vet at amerikanere flest er rystet og fordømmende over det som skjedde. Meningsmålingsinstituttet Ipsos gjennomførte en landsomfattende undersøkelse, og over to tredjedeler er imot Kongress-demonstrantene, og mener at de som brøt seg inn bør arresteres. Over halvparten av amerikanerne oppfatter stormingen som et kuppforsøk.

Undersøkelsen viser at mange amerikanere mener at folket har en forpliktelse til å beskytte USA, og 31 prosent mener at demonstrasjoner er nødvendig for å beskytte landet.

De fredelige demonstrantene som helt lovlig dro til Kongressen for å markere sitt syn har trolig støtte fra et sted mellom 20 og 30 prosent av velgerne, mens de som stormet bygningen er en klar minoritet.

Med omvalget i Georgia og den formelle godkjennelsen av Joe Biden går valgprosessen mot slutten. De endelige stemmetallene viser at Biden fikk 81,3 millioner stemmer, mot 74,2 millioner til Donald Trump. Den siste som vendte presidenten ryggen er visepresident Mike Pence, som mange mener bør overta som president de siste dagene.

Om to uker er det over for den mest skandaliserte presidenten i amerikansk historie. I løpet av de siste dagene har Donald Trump mistet en del av støtten sin i det republikanske partiet, og han for lenge siden tapt flertallet i befolkningen.

Når alle protester er etterforsket og lagt død, står Biden igjen med 7,1 millioner flere stemmer. Ikke bare har Joe Biden nå flertall både i Senatet og Kongressen, han har også et klart flertall av de som stemte bak seg - både i det høyeste stemmetallet noensinne, og det valget med høyest valgdeltakelse siden 1900.

Det beste som kan komme ut av saken er at de med høyest stemme og klarest oppfatning får rom til ettertanke og forstår forskjellen på å ytre sin mening og å tvinge sin mening igjennom.

Altså forskjellen på folkestyre og pøbelvelde.

