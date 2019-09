Optimisme på Asias børser

Oppgang på børsene i Asia fredag morgen

Toneangivende asiatiske markeder er i positivt terreng fredag morgen. Nyheten om at USA og Kina returnerer til forhandlingbordet er trolig hovedforklaringen. I tillegg tror markedene at de amerikanske lønnstallene, de viktige U.S. nonfarm payrolls, som slippes fredag, vil være positive. Det skriver CNBC.

I Japan fikk steg hovedindeksen Nikkei 225 0,38 prosent i tidlig handel, mens Topix-indeksen la på seg 0,19 prosent. Sør-Koreas Kospi steg 0,4 prosent, mens S&P / ASX 200 avanserte 0,28 prosent. Den brede MSCI Asia ex-Japan-indeksen var opp 0,17 prosent i tidlig handel.

Les også: Oslo Børs opp 2,1 prosent – beste børsdag siden januar

Stigningen i Asia følger etter en god dag torsdag på Wall Street. Også her var nyheten om fortsatte samtaler mellom USA og Kina en viktig driver. I tillegg kom en rapport fra ADP og Moody's Analytics som viser at antall privatlønner i USA vokste med 195.000 i august. Det var bedre enn et anslga på 140.000 utarbeidet av Dow Jones. Rapporten fra ADP og Moody's Analytics regnes som en forhåndsvisning av nonfarm payrolls-rapporten som altså slippes fredag.

Les også: Børsoppgang på Kina-nyhet

- Vi spår at antallet U.S. nonfarm payrolls (økning i antallet nye i jobb) vil stige med amerikanske 150.000 i august (konsensus: 160.000) i dagens arbeidsmarkedsrapport, men tallene er heftet med usikkerhet, sier valutastrateg og leder for internasjonal økonomi i Commonwealth Bank of Australia Richard Grace i en notis fredag morgen, ifølge CNBC.

Torsdag endte Dow Jones Industrial Average opp 372,68 poeng, eller 1,4 prosent til 26,728.15. S&P 500 klatret 1,3 prosent for å stenge på 2 976, ledet av en 2,1 prosent gevinst i teknologisektoren. Oppgangen i prosent var 1,7.

Nasdaq Composite avanserte 1,75 prosent til 8 116,83 poeng.