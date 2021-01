Ordfører raser mot elbil-tvang: – Skaper en usikkerhet vi ikke har råd til

Ordfører Harald Sve Bjørndal er skeptisk til at han blir påtvunget å kjøpe kun elbiler allerede neste år.

– Det skaper en usikkerhet vi ikke har råd til, sier ordfører Harald Sve Bjørndal i Vågå kommune til Nettavisen.

Regjeringens klimaplan frem til 2030 kom med flere nye forslag. Det åpnes for nullutslippssoner, CO2-avgiften skal tredobles og kommunene får kun lov til å kjøpe inn elbiler fra og med neste år.

Innen 2025 skal alle nysolgte biler være elbiler. Eneste unntak er beredskapsbiler som politi og brannvesen.

– I klimameldingen kommer transportsektoren til å spille en nøkkelrolle for å kutte utslipp fremover. Vi kommer nå virkelig til å ta i bruk den offentlige innkjøpsmakten for å sørge for en ny og klimavennlig teknologi, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) da han la frem klimameldingen.

Problemer i distriktene

Vågå kommune har omtrent 30 biler i tjeneste. De brukes til en rekke tjenester kommunene er lovpålagt å gjennomføre. Som for eksempel hjemmehjelp til eldre med pleiebehov. Ordføreren mener det både er praktiske og prinsipielle problemer med regjeringens nye elbilkrav.

– Det skaper stor usikkerhet for tjenestene vi skal levere. Og det prinsipielle med at vi skal pålegges å kjøpe kun elbiler, og bli prøvekaniner for dette prosjektet. Dette er vi i stand til å vurdere selv, sier ordføreren og legger til:

– Kommunene er ikke like. Det er forskjell på temperatur og geografi. Da må det være en viss fleksibilitet for å kunne innrette oss best mulig.

Det er allerede mye teknologi innenfor eldreomsorgen. Spesielt ønsker kommunen at flest mulig skal ha mulighet til å leve lengst mulig hjemme.

– I tilfeller hvor nettet er nede. Det skjer ikke ofte, men kan skje, så blir det en enorm skytteltrafikk for å følge med alle. Alle dem skylder vi gode tjenester.

– Idealisme foran sunn fornuft

Frp-politiker Tor-André Johnsen representerer Hedmark, og mener disse problemene gjelder flere kommuner. Han mener det er feil å lage én løsning for hele landet.

– Jeg reagerer på at regjeringen skal tvinge alle kommuner ved hjelp av loven til å kjøpe elbiler allerede neste år. Det vitner om lite forståelse for de problemene der ute i Norge. Teoretisk idealisme står i veien for sunn fornuft, sier Johnsen.

– Men det er vel elbiler med lang rekkevidde, og teknologien er kommet langt - rykker stadig fremover?

– Ja. Men det har en kostnad. Min erfaring er at kommunene tar et selvstendig ansvar, og det fungerer bra. De bytter ut bilparken i størst mulig grad. Men bygdekommunene jeg snakker med sier de trenger pikkdekk, firhjulstrekk, diesel og el.

– Alle må kjøpe fra og med 2025 - bør ikke kommunene gå foran?

– I elbilverden er det stor forskjell fra 2022 og 2025. I 2025 er jeg ikke så bekymret med utvalget til en god pris. Men å tvinge det gjennom får store konsekvenser for kommunene.

Han mener klimaminister Sveinung Rotevatn og samferdselsminister Knut Arild Hareide burde reise mer rundt i landet og snakke med dem som bor i distriktskommuner.

– Da vil de forstå at dette er en teoretisk tilnærming utarbeidet i Oslo, hvor det er en annen temperatur og geografi enn i store deler av landet, sier Johnsen.

Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth (V) sitter i energi- og miljøkomiteen. Han mener ordføreren ser problemer i stedet for løsninger.

– Her ser ordfører Bjørndal problemer der det burde være enkelt å se løsninger, sier han til Nettavisen.

Kjenseth presiserer at det blir ikke forbudt å bruke bilene som kommunen allerede har.

– Det nye kravet fra 2022 være nullutslippsløsning og ikke bare krav om elbil. Her er utvalget stort, og det blir stadig større. Det er ikke vanskelig å få ta i gode nullutslippsbiler til bruk i hjemmetjenesten uansett hvor i landet det er snakk om, og det trenger ikke nødvendigvis være elbiler, sier Kjenseth og legger til:

– Flere kommuner har gode erfaringer med biogass-biler, og hydgrogen er også en mulighet som kan være aktuelt. Jeg håper Vågå kommune vil være en del av løsningen på den globale klimakrisen, i stedet for å sitte fast i snøen fra i fjor, avslutter Kjenseth.

