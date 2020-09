Ordførere vil ha barn fra Moria-leiren, men skyver regningen videre til staten

Ordførerne som vil ta imot barn fra Moria-leiren, glemmer å fortelle at de hvert år får 1,2 millioner kroner per barn fra staten.

En underskriftskampanje fra Tromsø Arbeiderparti i april fikk rundt 1.600 signaturer fra folkevalgte som vil evakuere barn fra Moria-leiren i Hellas.

Du kan lese mer her: Ap-opprop: Evakuer barna fra Moria!

Blant underskriverne er tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal, Gro Balas, og et vell av nåværende og tidligere kommunestyrerepresentanter og andre lokalpolitikere.

Senere er situasjonen forandret radikalt ved branner i leiren som tømte leiren for migranter, og nå har en rekke ordførere landet rundt tatt til media for å si hvor mange deres kommune kan og bør ta imot:

- Oslo og Norge har kapasitet til å ta imot flere flyktninger, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV).

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordthun (Ap) vil at kommunen skal ta imot 110 flyktninger: - Vi har god kapasitet til å ta imot flere enn vi har sagt ja til, og det ønsker vi også, sier Nordthun til VG.

MORIA-FLYKTNINGER: Trondheims ordfører Rita Ottervik vil at kommunen skal ta imot flere flyktninger og mindreårige barn fra Moria-leiren. Foto: Ned Alley (NTB scanpix)

- Vi har sagt ja til 155 flyktninger i år, bare 40 har kommet. Vi har god kapasitet til å ta imot fra Moria, også enslige mindreårige som vi har planlagt for å ta imot ti stykker av i år, sier Rita Ottervik (Ap) i Trondheim til TV 2.

Bergen vil ta imot 193 flyktninger: - Jeg kan ikke begripe at de setter grensen på 50 personer fra Moria-leiren. Vi kan ta imot 50 fra Moria alene, sier byråd Katrine Nødtvedt (MDG) i Bergen til NRK.

De 13.000 flyktningene fra Moria-leiren har levd på gaten de siste døgnene, men greske myndigheter har fått internasjonal økonomisk støtte for å bygge flyktningeleire. Norge har bidratt med over 500 millioner kroner gjennom EØS-systemet.

Engasjementet for Moria-beboerne er bra, men i verden finnes 80 millioner andre mennesker som er på flukt. Hellas er langt ned på listen over land som har omfattende flyktningproblemer, viser tall fra Flyktninghjelpen. Nabolandet Tyrkia har eksempelvis mer enn 20 ganger flere flyktninger enn Hellas.

LAND FLYKTNINGER HAR DRATT TIL: Tyrkia har 3,9 millioner flyktninger, Jordan 3,0 millioner, mens en rekke land har mellom 1,0 og 1,5 millioner flyktninger. Hellas har til sammenligning 186.000 flyktninger. Foto: Kilde: Flyktningehjelpen

Hovedbjelken i norsk flyktningpolitikk er å bidra økonomisk til at nabolandene til konfliktområder får ressurser til å håndtere krisen lokalt. I tillegg tar vi mot 3.000 kvoteflyktninger som er prioritert av FN. Dette er fornuftige ordninger som sørger for at vi hjelper flest mulig innenfor de økonomiske rammene vi har vedtatt, samt at vi gir opphold til reelle flyktninger som er prioritert av FN.

Menneskene som oppholdt seg i Moria-leiren trenger tak over hodet, mat og tilfredsstillende sanitære forhold. Det haster mest og her må og skal Norge bidra til å hjelpe Hellas med å håndtere krisen. Men det er en dårlig løsning å kaste opp/ned på norsk flyktningpolitikk fordi vi får fjernsynsbilder fra en flyktningleir, og ikke noen fra de utallige leirene hvor mennesker har det verre enn i Hellas.

Det er humanitært å ha medfølelse, men det skader ikke å være rasjonelle.

For hver som hentes på impuls fra Moria, så skyver det bort en kvoteflyktning som har enda større behov for hjelp. Derfor er det en dårlig idé å prioritere 1.000 migranter og flyktninger fra Moria.

Skal vi øke antallet flyktninger, bør vi heller øke antallet kvoteflyktninger fra 3.000 til 4.000 (fordi mange som bor i Moria-leiren ikke fyller kravene for å få asyl og opphold i Norge).

Når ordførere over hele landet ønsker å ta imot flere flyktninger, så høres det flott og romslig ut. Men i praksis deler de ut godhet på andres vegne. For øyeblikket er det kommunale tilskuddet per mindreårige 1,2 millioner kroner i året, og det er en statsstøtte kommunen får til flyktningen er 20 år. Over tre år vil eksempelvis 100 ekstra flyktninger bety 370 millioner kroner ekstra til kommunen fra staten.

Her kan du lese mer: Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger med flere

Integrerings-pog mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i tillegg utarbeidet en egen «tilskuddskalkulator» hvor kommunene enkelt kan regne ut hva de får i tilskudd. I 2019 ble det bgitt tilskudd på 12,6 milliarder kroner i ulike ordninger, deriblant 2,3 milliarder kroner i tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Dette er en regning som plukkes opp av staten.

Nå har Norge bestemt seg for å ta imot 50 asylsøkere fra Hellas for å bidra i en internasjonal avhjelping for greske myndigheter. Disse 50 kommer innenfor kvoten av såkalte overføringsflyktninger (kvoteflyktninger), siden pandemien gjør at vi uansett ikke klarer å ta imot de 3.000 vi har vedtak om.

Det hadde ikke vært vanskelig for Norge å tidoble den kvoten siden vi har god kapasitet i mottaksapparatet. Men det er ikke gratis, og det reiser et moralsk spørsmål om det er riktig å prioritere flyktninger og migranter fra Moria-leiren foran de 80 millioner andre flyktningene i verden.

Den diskusjonen kommer med full styrke, for eksempel i Ullensaker, der Ap-ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher vil ta imot 10 Moria-flyktninger: - Dette er en helt ekstraordinær situasjon som foregår på vårt eget kontinent. Vi kan ikke være bekjent av å sitte stille når det skjer. Bildene av brannen i leiren er grusomme og forferdelige, sa han til MittJessheim.

Gamleordføreren er helt uenig: - Humant sett er jeg helt enig i at dette er mennesker i en vanskelig situasjon, men det reiser samtidig et dypt moralsk spørsmål; skal vi løfte frem noen mennesker og gi dem en gullbillett, mens andre blir sittende igjen i dritten? Det er mer legitimt å hjelpe flere på bekostning av noen få, sier Tom Staahle (Frp).

I vår mediehverdag trumfer fjernsynsbilder fra noe som er nær oss andre katastrofer som både er større og mer brutale. Derfor kan også ordførere landet over stå med åpne armer for å ta imot flyktninger fra Moria-leiren, og det er uansett staten som betaler regningen.

PS! Hva mener du? Bør Norge ta imot flere enn de 50 flyktningene som til nå er vedtatt fra Moria-leiren i Hellas?