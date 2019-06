Ordkrig: Oppfordrer til boikott av Smiths venner-selskaper

I lys av Arbeidstilsynets rapporter om selskapenes dugnadsarbeid, maner Fellesforbundet til boikott.

I forrige uke skrev Nettavisen Økonomi at Arbeidstilsynet har pålagt to selskaper knyttet til Brunstad Kristelige Menighet (BKM) i Horten å blant annet gi frivillige arbeidere lønn og arbeidskontrakt for innsatsen de yter. BKM avviste at de frivillige presses til å jobbe, slik tilsynet påstår.

Fellesforbundets Rolf-Geir Hillestad, som leder forbundets Vestfold-avdeling, mener Arbeidstilsynets pålegg må få konsekvenser.

- Vi har oppfordret hele Fellesforbundet til å ikke ta i bruk fasiliteter og tjenester knyttet til menigheten. Vi kommer heller ikke til å dra på arrangementer hos andre som bruker fasilitetene, og vi ønsker ikke å gå god for slik praksis, sier Hillestad.

Menigheten reagerer



Både Hillestad og Even Hagelien, som er bransjedirektør for bemanningsbransjen i NHO, applauderte i helgen måten Arbeidstilsynet hadde fulgt opp BKM-selskapene Dal Gård og Adal Multiservice. Nå mener Hillestad at organisasjoner og virksomheter må stille krav til selskapene knyttet til Brunstad Christian Church (BCC) om ryddige arbeidsforhold.

- Arbeidstilsynet har gitt pålegg, og selskapene har klaget på vedtaket. Hvorfor oppfordrer dere til boikott før saken er avgjort?

- Fordi våre erfaringer og Arbeidstilsynets rapporter viser at BCCs selskaper driver ren kommersiell drift på dugnad. Vi stiller oss ikke bak det, og vi oppfordrer andre virksomheter og forbund til å ikke bruke BCC, sier Hillestad.

Rolf-Geir Hillestad, Fellesforbundets leder i Vestfold. Foto: Fellesforbundet

Pressekontakt og styreleder Berit Hustad Nilsen i Brunstad Christian Church skriver i en epost til Nettavisen Økonomi at menigheten ønsker å vite hvorfor Hillestad har en slik innstilling, og at de frivillige gjør alt de kan for å sikre at virksomheten er i henhold til gjeldende lover og regler.

- Vi registrerer Hillestad sin opptreden i mediene, at han går ut og oppfordrer til handlinger som rammer et helt trossamfunn og dermed tusenvis av mennesker i Norge. Det ser ikke ut til å henge sammen med Fellesforbundets etiske retningslinjer og verdier, skriver Hustad Nilsen.

Hustad Nilsen mener Hillestad burde lese alle dokumentene i saken før han uttaler seg, inkludert klagen fra selskapene i Horten. Styrelederen understreker at dugnadsarbeid til inntekt for ideelle formål er tillatt og vanlig i Norge.

- Det er ingen som tar kommersielt utbytte fra dugnadsinnsatsen våre medlemmer yter - alt eies av det ideelle formålet og brukes innenfor dette. Alle tjenester utføres til markedspriser, så det er på ingen måte snakk om konkurransevridning. Våre retningslinjer er helt tydelige på at ingen bør utføre dugnadsjobber i markeder med konkurranse slik at det påfører uforholdsmessige konsekvenser, skriver Hustad Nilsen til Nettavisen Økonomi.

Berit Hustad Nilsen er styreleder og pressekontakt i Brunstad Christian Church. Foto: BCC

Vestfold-aktører tar ikke oppfordringen til følge

I Vestfold, der Brunstad Christian Church oppstod tidlig på 1900-tallet og hvor menigheten har sterkest fotfeste i dag, er innflytelsesrike aktører heller lunkne til å delta i en boikott.

NHO Vestfold og Telemark deltok én gang i en boikott av arrangementet Yrkes-NM sammen med Fellesforbundet fordi arrangementet skulle avholdes på det Smiths venner-tilknyttede Oslofjord Convention Center. Konferansesenteret var tidligere medlem av hovedorganisasjonen Virke, men ble vervet av NHO Reiseliv i fjor høst. Fungerende leder for NHO Vestfold og Telemark Nikolai Boye ønsker derfor ikke å kommentere saken.

Varaordfører Cathrine Andersen (Frp) i Sandefjord sier til Nettavisen Økonomi at hun har hørt at enkeltpersoner har ytret at kommunen ikke bør bruke BCCs fasiliteter og tjenester, men sier det ikke foreligger noe vedtak om det. Det samme sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H).

- Vi er opptatte av like konkurransevilkår og at alle skal følge lover og regler. Så vidt jeg har fått med meg, så har selskapene tilknyttet Brunstad Kristelige Menighet mulighet til å påklage vedtaket fra Arbeidstilsynet, og før den klagen har blitt behandlet så ønsker jeg ikke å si så mye om den saken, sier Gleditsch.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) vil avvente med å kommentere Fellesforbundets oppfordring til boikott til etter at BKM-selskapenes klage er behandlet. Foto: Jon Inge Nordnes/Høyre

Marit Sagen Gogstad, daglig leder i Sandefjord Næringsforening, sier næringsforeningen har gjort en vurdering av deres bruk av BCC-tilknyttede Torp Konferansesenter og Oslofjord Convention Center.

- Vi mener at så lenge selskapene tilknyttet menigheten ikke er tiltalt eller dømt for noe konkret, så vil vi fortsette å bruke deres fasiliteter og medlemsmøter på lik linje med andre medlemmers lokaler, sier Gogstad.

Flere har boikottet arrangementer

At noen har oppfordret til boikott av Brunstad Christian Church er langt ifra nytt i Norge. I 2011 nektet flere TV 2-ansatte å bli med da TV-kanalen arrangerte årsfest på Brunstad på Oslofjord Convention Center, og skal ifølge Tønsbergs Blad ha arrangert en alternativ årsfest på LHBTI-stedet «London» i Oslo.

Året etter, i 2012, avlyste Finansforbundet en konferanse ved BCC-tilknyttede Panorama konferansehotell, da forbundsledelsen fikk vite at hotellet ikke hadde tariffavtale. Også blant ansatte ved Bergen Nord politistasjon ble det oppstyr da samme hotell ble reservert til julebord, ifølge Bergens Tidende.

I fjor boikottet flere høgskoleansatte ved tidligere Høgskolen i Sørøst-Norge, nå OsloMet, en fest på konferansesenteret Oslofjord Convention Center, ifølge Khrono. I forrige måned skrev Tønsbergs Blad at heller ikke Norges Fotballforbund sentralt ønsker at Landsturneringen i fotball og håndball skal foregå på konferansesenteret.

