Øresus for Kygo - gikk på kjempesmell på hodetelefoner

Artisten Kygo måtte tåle et resultatstup i 2019, og gikk på en kjempesmell på satsingen på hodetelefoner.

Kygo - Kyrre Gørvell-Dahl fra Fana sør i Bergen - hadde et fantastisk år i 2018. Etter blant annet 87 konserter, satt han igjen med hele 90 millioner kroner før skatt.

Årsberetningen for 2019 viser en nedgang i salgsinntektene fra 243,8 millioner kroner i 2018 til 187,8 millioner i fjor. Det gjorde at driftsresultatet ble halvert i perioden, fra 84 millioner kroner til 42 millioner. Konsertinntektene ble kraftig redusert i 2019, mens royaltyinntektene doblet seg.

I årsberetningen beskrives likevel fjoråret som et travelt år, med turneer i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia og Oseania. Inntektsnedgangen forklares i hovedsak med at turnévirksomheten i USA ikke lenger inngår i konsernet.

Tapte 54 millioner

Dessuten måtte Kygo AS ta en kjempenedskrivning i datterselskapet (97,2 prosent eierandel) Kygo Life AS på hele 54 millioner kroner i fjor. Kygo Life er Kygos eget merke i luksusmarkedet for støyreduserende hodetelefoner. Virksomheten har gått så dårlig at det nå er usikkert om den skal fortsette.

Kygo er verdenskjent, og nesten 70 millioner av inntektene i fjor kom fra det amerikanske markedet.

Han tjente litt mer på markedet i Europa, men også 46 millioner i Asia. Virksomheten er såpass stor at totalt ni årsverk er ansatt i konsernet. Selv bevilget han seg en årslønn på 3,15 millioner kroner.

Om 2020 heter det i årsberetningen at markedsutviklingen er meget god, og etterspørselen er stor. Det vil imidlertid ikke bli avholdt flere konserter i år, fordi oppmerksomheten var rettet mot et nytt album på vårparten. Koronautbruddet får dermed ikke så stor innvirkning på økonomien.

Skyhøyt utbytte

Før skatt satt Kygo igjen med 54 millioner kroner, så han klarte seg fortsatt bra. Han bevilget seg i fjor et tilleggsutbytte på pene 29,6 millioner. De seneste to årene har den populære artisten for øvrig betalt til sammen over 43 millioner kroner i skatt.

Kygo hadde ved utgangen av fjoråret brutto verdier for nesten 242 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjorde hele 170 millioner. 124 millioner var plassert i aksjefond, 21,6 millioner i rentefond.

Kygo-konsernet produserer, fremfører og selger musikken til Kygo. Selskapet forvalter også rettighetene og sponsoravtalene. Vår kanskje mest kjente artist har hver måned 38 millioner lyttere på Spotify. Kontoret for turnévirksomheten er lokalisert i London, mens virksomheten i USA altså er lagt inn i et eget selskap utenfor konsernet.

Remiksing

Kygo (29) ble kjent gjennom nettstedene YouTube og SoundCloud, blant annet gjennom remikser av andre kjente artisters populære låter. Under P3 Gull 2014 vant Kygo prisen for årets nykommer.

Året etter ble kåret til Årets spellemann under Spellemannprisen 2015, og vant i tillegg klassen årets låt for «Stole The Show». I 2017 vant han Spellemannprisen 2017 i klassen årets låt for «It Ain't Me» sammen med den verdenskjente artisten Selena Gomez

Kygo er ifølge Wikipedia også den artisten som raskest har nådd 1 milliard avspillinger på Spotify. Det klarte han i desember 2015.