Orkla snur etter kraftige reaksjoner: – Forstår at noen reagerer

Den norske giganten Orkla møter rasende bedrifter og latterliggjøring etter de endret betingelsene med leverandører på dagen.

Orkla er et av Norges største børsnoterte selskap, og eier en rekke av de mest kjente merkevarene i butikkene som Idun, Nidar, Nora og Grandiosa.

Ifølge regnskapene hadde selskapet en omsetning på 40,8 milliarder kroner, og et overskudd på 3,4 milliarder kroner, i fjor.

På tross av gode tall for konsernet, har de sendt ut et brev til alle leverandører hvor de utsetter betalingene av fakturaer - på grunn av likviditeten.

Kraftig reaksjon

– Sammenlignet med våre konkurrenter har Orkla langt lavere likviditet. Derfor er det nødvendig å øke kapitalen. For at du skal bidra, har det blitt bestemt at betalingsbetingelsene vil være 60 dager. Endringen iverksettes umiddelbart, står det i brevet fra Orkla. (Se bilde under)

NYE REGLER: Orkla sendte ut et kort og kontant brev om nye betalingsregler. Foto: Orkla

Brevet blir møtt med alt annet enn forståelse.

– Jeg synes disse betalingsbetingelsene er både urimelige og umoralske. Orkla burde holde seg for god for dette, sier leder i bedriften Talerlisten, Nils Apeland.

Gründeren mener selskapet hans, som hadde et overskudd på 27.000 kroner i fjor, fungerer som bank for storkonsernet.

– For oss som er en liten oppstartsbedrift betyr det at vi i praksis er bank for dem, og det er jo helt på trynet, sier Apeland.

REAGERER: Daglig leder i selskapet Talerlisten, Nils Apeland, reagerer på Orklas fremtreden. Foto: (Bedre Kommunikasjon)

Han får sterk støtte i kommentarfeltet av andre bedriftsledere etter han la ut brevet og forklaringen om hvorfor han ble provosert.

Nettstedet Kreativt Forum, et sted for reklame- og markedsføringsbedrifter, har satt i laget satire av Orklas fremgangsmåte.

– Bli med på dugnad for Orkla! skriver nettsiden, og legger til:

– Sammen kan reklamebransjen og øvrige leverandører løfte Orklas likviditet til nye høyder!

Nettstedet har opprettet en egen innsamlingsaksjon for selskapet. Foreløpig er det beskjedne bidrag på 136 kroner som er kommet inn.

Snur

Orkla innrømmer overfor Nettavisen at brevet burde vært formulert annerledes, og at de forstår at enkelte reagerer på fremgangsmåten.

– For et selskap som Orkla er betalingsbetingelser en viktig del av den daglige virksomheten, og det er bakgrunnen for at brevet ble sendt ut. Brevet var ment til leverandører vi ikke har faste betalingsavtaler med, mens vi har ønsket å ha en direkte dialog med dem vi har faste avtaler med, sier kommunikasjonsdirektør Kari Westersund i Orkla.

– Forstår dere at folk reagerer når det blir endret plutselig, og med en slik kontant beskjed?

– Vi ser i etterkant at brevet kunne vært formulert annerledes, og forstår derfor at noen reagerer, svarer hun til Nettavisen.

I en e-postutveksling Nettavisen har fått tilgang på, viser det seg at Orkla nå snur for enkelte bedrifter. I en e-post sendt 5. desember gir Orkla beskjed til selskapet Talerlisten om at deres faktura ikke var i tråd med deres nye retningslinjer.

Etter kraftige protester fra selskapet, har Orkla snudd, og skriver i en e-post at de har endret fakturaen tilbake til 14 dager.

På spørsmål om dette betyr Orkla har snudd svarer kommunikasjonsdirektøren:

– I Orkla er vi opptatt av å ha gode relasjoner med alle leverandører, men vi ønsker ikke å kommentere detaljer i dialogen vi har med de enkelte.

For ordens skyld: Espen Teigen er listet opp som foredragsholder hos Talerlisten.no, men har ikke hatt oppdrag via selskapet.

