Orkla tjener på koronakrisen

Koronakrisen biter ikke på Orkla, tvert imot, Orkla tjente på krisen i mars.

Orkla skal etter planen offentliggjøre regnskapstallene for første kvartal 5. mai. Men som følge av koronakrisen og det Orkla kaller hensyn til transparens, har de nå på morgenen kommet med en foreløpig salgsoppdatering for årets tre første måneder.

Og her melder Orkla at konsernet økte omsetningen i første kvartal med 13 prosent til 11.507 millioner kroner. Merkevareområdet oppnådde en omsetningsvekst på 15 prosent.

Ifølge børsmeldingen var den organiske omsetningsveksten spesielt sterk i mars, ettersom koronakrisen hadde en netto positiv innvirkning på salget.

Konsekvenser for hele kjeden

- Koronakrisen har konsekvenser for hele vår verdikjede og alle forretningsområder. Disse konsekvensene begynte hovedsakelig å få finansiell effekt i mars måned, og spesielt de siste tre ukene, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i meldingen.

Orkla ser økt etterspørsel innenfor forretningsområdene Foods og Care, som bidrar til en samlet organisk vekst på 5 prosent for merkevareområdet.

- Utviklingen i Confectionery & Snacks varierte mellom ulike markeder og salgskanaler, men er foreløpig mindre påvirket av koronakrisen, sier Semlitsch i meldingen. En fullstendig resultatoppstilling for Orkla presenteres som planlagt 5. mai.

Orkla-aksjen har klart seg langt bedre enn de fleste andre aksjene på Oslo Børs gjennom koronakrisen (se grafen under).

KLART OPP: Orkla-aksjen er på et høyere nivå enn i fjor høst, og aksjen har skutt i været de seneste ukene. Foto: (InFront)

Defensiv

Merkevareselskapet Orkla er en såkalt defensiv konsumaksje, folk kjøper matvarer også i dårligere tider.

Orkla-aksjen er derfor en aksje som generelt klarer seg bedre i nedgangstider på børsen enn mange andre mer sykliske selskaper. Til gjengjeld gjør aksjen det dårligere i oppgangstider når det virkelig er optimisme i aksjemarkedet.

Hittil i år er Orkla-aksjen opp nesten 8 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs i samme periode er ned hele 21,9 prosent.

Nettavisen skrev for fire uker siden at storeier Stein Erik Hagen er god for nesten like mange milliarder som han ble vurdert til av bladet Kapital i fjor høst.

3 milliarder rikere

Og siden den artikkelen fra 20. mars er Orkla-aksjen opp 15 prosent til 96 kroner. Det gjør at Hagen på papiret er blitt ca. 3,25 milliarder rikere med sine 250 millioner aksjer.

Orkla var ved børsslutt torsdag verdt 95,8 milliarder kroner, som verdsetter Hagens eierandel (25 prosent) gjennom investeringsselskapet Canica til 24 milliarder. Kapital vurderte i fjor høst Hagens nettoformue til 28 milliarder kroner, som gjorde han til Norges 10. rikeste person.

Orkla la frem svært gode tall for fjorårets siste kvartal, før korona var et tema i Norge.

Norges desidert største merkevareselskap økte driftsinntektene i 4. kvartal med 9,4 prosent til 12,0 milliarder kroner sammenliknet med tilsvarende periode i 2018. Driftsresultatet ble 1,5 milliarder, en fremgang på 7,6 prosent.

Saken oppdateres.