Ørnulf Høyer melder Finansavisen inn for PFU

Avisen skrev at Høyer var «til sengs» og «gode venner» med svindler. Det reagerer motekongen kraftig på.

Nå melder sjef og eier for kleskjeden med samme navn avisen inn for Pressens faglige utvalg (PFU).

- Jeg reagerer kraftig fordi artikkelen er full av graverende faktafeil og med en heading som viser at artikkelforfatteren bevisst har sett bort fra fakta som vi har levert før publisering, skriver Ørnulf Høyer i en kommentar til Nettavisen.

«Kleskongen Høyer i seng med blind momssvindler» var tittelen på oppslaget i Finansavisen lørdag for en uke siden.

Avviser kobling

I artikkelen vises det til at Ørnulf Høyer, motekongen kjent for det landsdekkende kleskjeden med samme navn, har inngått et samarbeid med Nordic Kollektive Investment. Ifølge avisen har selskapet koblinger til Arif Bux, som beskrives som bedrageridømt svindler.

Høyer avviser imidlertid både koblingen mellom NKI og Bux, samt betegnelsen av Bux som svindler. Bakgrunnen for påstanden er at Bux til 2013 ilagt en karantene for styreverv i åtte år grunnet ubetalte momsregninger.

Finansavisen skriver videre at Asif Bux og Høyer er «gode venner», men Høyer sier de to har møttes bare én gang.

Tar kampen

I artikkelen står det også at hvitvaskingsteamet i DNB stoppet 10 millioner kroner på vei til Ørnulf Høyer fra NKL, noe som betegnes som svært uvanlig. Høyer mener dette er helt udramatisk og var relatert til utbruddet av koronaviruset.

Høyer klager Finansavisen inn på følgende brudd på Vær varsom-plakaten (VVP):

Manglende dekning for og saklighet i tittel, jf. VVP art 4.4 og art 4.1

Manglende aktsomhet ved bruk av anonyme kilder, jf. VVP art. 3.2

Manglende samtidig imøtegåelse, jf, VVP art. 4.14.

- Jeg tar denne kampen på vegne av våre flere hundre fantastiske ansatte ettersom slike feilaktige vinklinger er skadelig for vår merkevare og deres arbeidsplass. Gjennom et krevende år har de stått på tidlig og sent for at vi skulle komme oss velberget gjennom pandemien, og nå er vi midt i årets mest hektiske periode. Da fortjener de ikke å bli møtt av en slik oppkonstruert og sensasjonspreget forside, sier Høyer.

Redaktør i Finansavisen og journalisten bak artikkelen, Steinar Grini, har følgende kommentar.

- Jeg kjenner ikke til PFU-klagen, men det vi har skrevet er godt dokumentert, sier Grini til Nettavisen.

Finansavisen var forøvrig, sammen med NRK, det mediet som fikk flest fellelser i PFU i fjor med tre brudd.

