Oslo: 1000 vedtatte nye boliger - Høyre beskylder byrådet for løftebrudd

Oslo-politikerne vedtok i første halvår å bygge drøyt 1000 nye boliger. Høyre mener byrådet ikke er i nærheten av valgløftene.

Nettavisen Økonomi har flere ganger skrevet om den lave reguleringstakten av nye boliger i Oslo. Anslaget for det årlige behovet av nye boliger spriler noe, men boligbransjen selv peker på i hvert fall 4000 nye boliger i året for at tilbudet skal møte etterspørselen.

I 2018 ble det ifølge Plan- og bygningstetaten regulert rekordlave 810 boliger i Oslo. Tallene i første kvartal var skrekktall for byrådet og byrådsleder Raymond Johansen Ap): 74 - syttifire - nye regulerte boliger, skal vi tro tall som Høyre har innhentet, byrådet hevdet det var drøyt hundre.



Mangler 3000

Plan- og bygningsetaten bekrefter nå overfor Nettavisen Økonomi at det i første halvår ble vedtatt bygging av 1065 vedtatte nye boliger, mens 2609 nye boliger ble tatt i bruk. For å nå målet, må det derfor reguleres 3000 nye boliger i andre halvår.

Byutvilkingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) er for tiden på sommerferie og ikke tilgjengelig for en kommentar.

Høyre har derimot vært kritisk til den lave reguleringstakten og er det fortsatt. Fraksjonsleder Pia Farstad von Hall (H) i byutviklingskomiteen sier til Nettavisen Økonomi at det reguleres for få nye boliger i Oslo.

Hav av forskjell

- Byrådet ligger langt bak egne mål om å regulere 5000 nye boliger per år. Raymond Johansen lovet lovert i forrige valgkamp 100.000 nye boliger. Det er et hav av forskjell mellom løfter og resultater. På sikt kan færre nye boliger føre til økte priser i boligmarkedet, sier fraksjonslederen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) lovet i 2016 å få opp farten i boligbyggingen å få fart på boligbyggingen i hovedstaden. Antall ferdigstillelser har holdt seg godt oppe, men disse er resultat av vedtak fra noen år tilbake. Godkjenning av nye boliger har derimot gått den gale veien.

Det mener også Boligprodusentene, Selvaag Bolig og DNB. Boligprodusentene mener den lave boligbyggingen i Oslo rammer resten av Norge.

- Man må faktisk ønske å få til boligbygging i landet. Med en sterk tilflytning til Oslo, vil resten av landet rammes om ikke Oslo får det til. Da trenger vi nasjonale virkemidler, uttalte blant annet adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentene til nettavisen Økonomi i mai.



Vil slite

Han frykter at et lavt antall av nye boliger vil føre til et nytt prishopp om noen år.

- De få reguleringene man gjør nå, vil Oslo slite med fremover. På lang sikt vil Oslo kommune kunne slite med å dekke viktige funksjoner i samfunnet, sa Jæger. DNB har også spådd et nytt hopp i boligprisene i Oslo hvis politikerne og planmyndighetene ikke får opp dampen.

- Vi vil få et markant tilbudsunderskudd i 2020 og inn i 2021 med den igangsettingen vi ser nå. Det ligger an til å bli prisøkninger i disse årene, sa banksjef Olav T. Løvstad i DNB på et boligseminar i slutten av mai.

Ikke reell

Tidligere leder av Selvaag Bolig, Baard Schumann, har i lang tid advart mot for lav boligbygging. Schumann har blant annet pekt på at boligreserven på 25.000 boliger som byrådet opererer med, ikke er reell.

10.000 boliger av denne reserven er i Gjersrud-Stensrud-området sørøst i Oslo, men her kan en utbygging starte først på midten av 2030-tallet. Dessuten er et par tusen av reserven studentleiligheter, og ytterligere tusen er reguleringer fra langt tilbake som utbyggerne ikke har villet utvikle.

Som om ikke det er nok, mange av de potensielle boligene ligger i rådyre Bjørvika og på mindre attraktive Furuset i nordøst i Oslo. Det er en stor opphopning av nye boliger i områder som Ensjø i Oslo øst og på Frysja, rett syd for Maridalsvannet.



Ingen utpumping

- I ingen av disse områdene kommer det til å pumpes ut boliger, vi snakker om maksimalt 100-200 i året. Etterspørselsoverskuddet av boliger blir derfor stort, advarte Schumann for et halvt år siden.

Schumann spådde derfor i januar i år en kraftig vekst i boligprisene i Oslo.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen mente i vår at at de drøyt 24.000 boligene var en robust reserve. Hun innrømmet imidlertid at reserven også inkluderer områder hvor vil det vil ta tid før boligbyggingen kommer i gang.