Oslo betaler unge bloggere en million kroner for å late som de blir grønne

Bruker millionbeløp på klima-påvirkning av barn og unge.

Først brukte Oslo kommune titalls millioner av kroner på en kampanje for å bli Europas miljøhovedstad. Og når kommunen «vant», så ville man bruke 118 millioner kroner på feiringen (budsjettet er senere halvert).

Og nå kommer det frem at kommunen har brukt en million kroner på å få bloggere og influensere til å påvirke barn og unge.

– Et viktig mandat for gjennomføringen av miljøhovedstadsåret er å få befolkning, næringsliv og organisasjoner til å bidra litt ekstra i den grønne omstillingen av Oslo. Unge er en viktig målgruppe å nå frem til, og siden denne gruppa ikke så lett nås gjennom tradisjonelle medier eller Facebook, har Miljøhovedstadsåret inngått en avtale med youtuberen Herman Dahl, skriver kommunikasjonsrådgiver Kristin Stormo i en e-post til Nettavisen.

Kampanjen går ut på at de unge bloggerne skal bli miljøvennlige for å påvirke andre unge i samme retning. Men den viktigste læringen er kanskje hva du kan få offentlige myndigheter til å betale deg for å gjøre.

Avtalen gir et interessant innblikk i kommunal pengebruk:

17-årige Herman Dahl får 496.000 kroner for å lage seks videoer på YouTube og 48 Instagram-bidrag.

Tre andre youtubere får 191.000 kroner for å gjeste kampanjen, samt å promotere den gjennom egne kanaler.

Og Oslo kommune betaler Herman Dahl 60.000 kroner for to møter der unge får møte ham, stille spørsmål el.

Influenseren Martine Lunde, som ble kjent via Paradise Hotel, synes at 80.000 kroner til henne for en gjesteopptreden på Youtube og fire Instagram-innlegg er et rimelig honorar: - Med tanke på antall arbeidstimer og verdien av rekkevidden, ja, sier hun til Nettavisen.

En ting er at Oslo kommune svir av en lektorlønn på en 17-årig youtuber. Det handler om offentlig ressursbruk.

Men noe annet - og verre - er at de flere hundre tusen unge følgerne blir kommersielt påvirket gjennom noe som kan fremstå som skjult påvirkning. Barn og unge opplever at forbildene blir grønne eller miljøvennlige, men kanskje ikke alle oppfatter at influencerne deler en million kroner for bryderiet.

Når Herman Dahl under slagordet «Ride Dicks. Not Cars» skryter av skolestreiken i Oslo, er det altså i virkeligheten en annonse for miljøhovedstaden. På Instagram står det #reklame, men ikke alle følgerne setter pris på intitiativet:

- Er denne betalt av Oslo kommune?, spør en.

Mens annen annen sier: - Så dette er stuntet som kostet skattebetalerne over 500.000 kroner? Fy faen for noe dritt!

BRØT ANBUDSREGLER: Kontrakten var på 12 millioner, men klimadirektør Heidi Sørensen satte ikke ned foten før regningen nærmet seg 30 millioner. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Saken med influencerne kommer på toppen av nyheten forrige uke om at tidligere SV-politiker, nå leder for Klimaetaten, Heidi Sørensen, står ansvarlig for innkjøp av klimaråd for 30 millioner kroner, blant annet fra en tidligere partivenninne og mangeårig venn.

Også politisk kommer det reaksjoner: - Man må spørre seg om Klimaetaten er et partipolitisk sekretariat for byrådet, sier Høyres bystyrepolitiker Båd Folke Fredriksen.

- Dette ser jo ikke så pent ut for etatsjefen, mener Venstres Halstein Bjercke, som peker på at anbudsreglene ikke er fulgt.

MDG-byråd Arild Hermstad forsvarer pengebruken. - Oslo skal bli en by uten utslipp av klimagasser i løpet av 11 år, og da trenger vi kommunikasjon som bidrar til å inspirere befolkning og næringsliv til klimavennlig adferd, sier han.

Det store spørsmålet er hvor inspirerende det er å se influencere bli «grønne», når de i virkeligheten har fått nesten en million kroner for å fremstå som miljøvennlige.

I verste fall slår pendelen tilbake ved at barn og unge føler seg lurt.

PS! Hva mener du om Klimaetatens pengebruk? Skriv et leserinnlegg!