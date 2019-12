Oslo Børs dundrer inn til ny årsrekord

Børsen har ikke vært på høyere nivåer i hele 2019.

Oslo Børs har hatt en god høst i likhet med andre børser. De amerikanske børsene setter stadig nye rekordnoteringer, til en viss presidents store glede.

Og her hjemme følger det på, hovedindeksen ved Oslo Børs er så langt i desember opp pene 4,6 prosent. Fredag morgen ligger nivået på rundt 924-925 poeng, vi må tilbake til rekordnivåene fra september og oktober 2018 for å finne høyere nivåer (se grafen under).

SOLID LØFT: Hovedindeksen har fått et solid løft i høst, og vi er ikke langt unna toppnivåene fra september 20118. da kom som grafen viser en bratt nedtur.

Oppgangen ved 10-tiden fredag er på ca 0,50 prosent. Flere av børsens største selskaper er opp med omtrent det samme. Kahoot! fortsetter sin ferd oppover mot nye høyder, fredag morgen er aksjen opp 6,5 prosent til 65 kroner.

REC-aksjen noteres nå til over 3 kroner. Det betyr at Kjell Inge Røkke og Aker har en pen papirgevinst etter at de tilsynelatende kjøpte Jens Ulltveit-Moes aksjepost til dumpingpris.

2,5 prosent unna

Tidenes rekordnotering på Oslo Børs er på drøyt 946 poeng fra 25. september i fjor, vi er altså bare 2,5 prosent unna på å sette ny rekord.

En grunn til den stigende optimismen er mindre frykt for en global nedtur i økonomien. Det er håp om en løsning i handelskonflikten mellom USA og Kina.

Britenes holdning til utmeldelsen av EU - brexit - ser ut til å være klar. Finansmarkedene setter pris på forutsigbarhet. I tillegg fortsetter rentene å holde seg på et lavt nivå.

Får drahjelp

DNB Markets skriver i en morgenrapport at tillit til vekstutsiktene for 2020 fortsatt drahjelp av handelsavtaler både med Kina, Mexico og Canada. I tillegg er det positive nyhetsstrømmer innenfor enkeltsektorer. Det ga etter noen dager med flatere utvikling et nytt løft for det amerikanske aksjemarkedet i går.

Omsatt volum av aksjer på noen av verdens viktigste børsindekser ligger også godt over gjennomsnittet for de tre seneste månedene.

Aktivitetsnivået kommer ifølge DNB Markets antakelig til å øke betydelig videre i dag i forbindelse med at det er omfattende utløp i opsjons- og derivatmarkedene. Dette er underliggende instrumenter i aksjemarkedet.

I Asia ser investorene i dag ut til gå inn for en myk landing i forkant av neste ukes mange fridager i de globale markedene.

Ingen gjentakelse

Og slik det ser ut i dag ser det ikke ut til at vi ligger an til å få en gjentagelse av markedsuroen som i fjor ga et fall på den amerikanske nøkkelindeksen S&P500 på nesten 8 prosent den siste uken før jul.

Dette kraftige fallet bidro til at Oslo Børs i første omgang var ned rundt 2 prosent i fjorårets romjul, men dette var allerede mer enn kompensert igjen ved stengetid den 4. januar.