Oslo Børs gjorde helomvending – hovedindeksen steg 1,5 prosent

Etter to dager med til dels kraftig fall, gjorde Oslo Børs helomvending fredag. Da handelen stengte, hadde hovedindeksen steget 1,5 prosent til 869,1 poeng.

Til tross for fredagens oppgang, har hovedindeksen på Oslo Børs samlet svekket seg 1,7 prosent denne uka. Børsfallet blir i hovedsak satt i sammenheng med svake tall fra produksjons- og tjenestesektorene i USA, samt frykt og usikkerhet for utviklingen i verdensøkonomien blant annet i lys av at det ikke ser ut til å være noen tilnærming mellom USA og Kina på handelsområdet.

Equinor toppet omsetningslisten fredag og økte med 1,3 prosent til 167,35 kroner. Nest mest omsatt var Norsk Hydro, som gikk opp 1,4 prosent. Telenor på tredjeplass økte med 0,4 prosent.

Frontline gjorde det best blant de mest omsatte selskapene, med en stigning på 8,2 prosent. Med et kursfall på 0,2 prosent ble DNB dagens taper.

Oljeprisen stiger litt

Shippingsektoren utmerket seg mest i positiv retning og endte opp 3,9 prosent. På en dag da alle sektorer klatret, var det finanssektoren som steg minst, med en opptur på 0,6 prosent.

Prisen for et fat nordsjøolje ligger på 58,17 dollar, en prisoppgang på 45 cent. Amerikansk lettolje (WTI) omsettes for 52,58 dollar per fat. Det er en økning på 25 cent.

Fredag styrket kronen seg med 0,2 prosent mot euro, og 1 euro koster nå 9,99 kroner. Kronen styrket seg med 0,5 prosent mot amerikanske dollar. Det innebærer at 1 dollar koster 9,1 kroner. Den siste uken har kronen svekket seg 0,8 prosent mot euroen og 0,4 prosent mot dollaren.

Amerikanske børser opp

I det amerikanske markedet var den toneangivende S&P 500-indeksen så langt opp 0,8 prosent, mens Dow Jones hadde klatret 0,8 prosent.

For de viktigste børsene i Europa ble det en blandet dag. I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 0,6 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris klatret 0,8 prosent. Ved 17.30-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å vokse med 1 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo økte med 0,3 prosent. Hang Seng-indeksen i Hongkong endte ned 1,1 prosent.