Oslo Børs i fritt fall

Børsraset fortsetter med uforminsket styrke, og Norwegian-aksjen får enda mer juling.

- Nå er det usikkerheten som rår, og det er ikke bra for markedet, sier analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til Nettavisen.

Det går mot nok en blodrød dag på Oslo Børs, en drøy time etter børsåpning er hovedindeksen ned over 3 prosent. Det er også et klart kronefall, kronen noteres til svake 9,38 mot dollar, vi må tilbake til 2001 for å finne like svake nivåer.

Mot euro har kronen svekket seg til 10,22. Et fall i oljeprisen bidrar til den svake kronen, et fat nordsjøolje noteres nå til 54 dollar per fat. Oljeprisen er de seneste tre månedene ned hele 15 prosent.

Usikker

Bernhardsen tror markedet kan falle ytterligere:

- Nå er markedet ned sju prosent og jeg tror vi skal mer ned. Når vi kommer ned ti prosent, er vi nok nærmet en utflating. I 2018 hadde vi et fall på tjue prosent, det er veldig kraftig, men jeg skal ikke utelukke det heller, sier Bernhardsen.

Det samme sier Pål Ringhom, analysesjef kreditt i Sparebank1 Markets.

- Det er naturlig å vente en nedgang på 10 til 20 prosent. Det er veldig sannsynlig. Jeg tipper det kommer flere dårlig nyheter som overrasker markedet. Vi bør være bekymret og gjøre de tiltakene som trengs, sier Ringholm til Nettavisen.

Han omtaler Corona-viruset som en potensiell «svart svane», altså en uventet hendelse som kan ha store og helt avgjørende effekt på verdensøkonomien.

- Vi vet ikke hva dette er. Jeg leser forskningsartikler hver dag og jeg har lest veldig varierende anslag for hvor dødelig viruset er, alt fra 0,25 prosent til nesten fem prosent. Det er et voldsomt sprik, og vi vet ikke hvor farlig dette er, sier Ringholm.

Han tror også kronen vil fortsette nedover.

- Det er godt tenkelig at vi skal ned til 10,30 for kronen mot euro, men det er ikke den sprekken vi har sett tidligere, sier Nordea-analytikeren.

Alle de største børsselskapene faller på morgenen, og et selskap som Norwegian får ytterligere juling med en børsnedgang på hele 10,3 prosent. I løpet av to uker har aksjekursen falt fra ca. 42 kroner til under 24 kroner (se grafen under).

BØRSSTUP: Norwegian.aksjen har stupt på børsen siden 12. februar. Foto: (Infront)

Alle de store børsselskapene er klart ned onsdag morgen. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets skriver i morgenrapporten at det er nyheten om at Covid-19 sprer seg raskt i Europa og står bak børsfallet.

Pandemi

Haugland skriver at i USA uttalte sjefen for CDC (Centre for Disease Control and Prevention) tirsdag at den globale situasjonen tilsier at en pandemi er sannsynlig. Det er ikke er spørsmål om hvorvidt amerikanere vil bli smittet, men et spørsmål om NÅR og hvor mange. Denne uttalelsen satte fart på børsnedgangen i USA tirsdag.

Covid-19 vil ifølge Haugland, alt annet like, føre til at den økonomiske veksten blir svakere enn det DNB Markets la til grunn i sin seneste markedsrapport. Denne rapporten er ikke er mer enn en drøy måned gammel.

Sjeføkonomen mener ekstreme smittetiltak i Kina fører til at både etterspørselen og produksjonen i verdens nest største økonomi har bremset kraftig. Det kan bli en rekyl i økonomien når utbruddet er over, men den blir neppe sterk nok til å kompensere for den svake starten på året.

Dårlig nytt

Og en svakere etterspørsel fra Kina er dårlig nytt for både de fremvoksende og de rike økonomiene. Smittefrykten og frykten for å havne i karantenesituasjoner demper både bedriftenes og husholdningenes aktiviteter, ikke minst når det gjelder reisevirksomhet.

Men Haugland mener det ennå er for tidlig å si noe om hvorstore de negative effektene blir. Jo raskere utbruddet er over, og jo mindre omfang det får, jo mindre blir naturlig nok effektene av virusutbruddet.

Foreløpig anslag tyder på at viruseffekten på global økonomi kunne bli på 0,1 prosentpoeng.

- Erfaringer er at det lar seg kontrollere, men spørsmålet er hvor lang tid det tar. Jeg tror imidlertid dette er forbigående. Spørsmålet er bare hvor ille det skal bli før vi det normaliserer seg, sier Bernhardsen.