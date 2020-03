Oslo Børs ned fra start – Olav Thon suser oppover

Regjeringens grep sender Thon oppover.

Oslo Børs åpner ned rundt 1 prosent fra start fredag. Olav Thon Eiendomsselskap åpner imidlertid opp over 6 prosent.

Olav Thons (96) eiendomsselskap skjøt fart etter at nyheten presenterte nye krisetiltak. Finansminister Jan Tore Sanner (H) og regjeringen vil bruke 20 milliarder kroner i måneden på kontantstøtte til bedrifter.

Thon har blitt truffet hardt av krisen - men tiltakene til regjeringen kan gjøre litt mindre vond. Verdien på eiendomsselskapet har blitt nær halvert den siste måneden. I børsåpningen fredag ser det imidlertid noe lysere ut.

Oljeprisen falt

Prisen på et fat brentolje har falt til 26 dollar fredag morgen. Torsdag steg prisen til over 27,30 dollar per fat, men har altså falt noe fredag.

Oljeselskapet Equinor følger oljeprisen nedover, og åpner ned rundt 2 prosent i åpningsminuttene.

Børsjubelen på Wall Street smittet over på europeiske børser torsdag, og Nasdaq, S&P 500 og Djia endte opp til sammen 6,1 prosent i snitt torsdag. S&P 500 har steget hele 17 prosent siden mandag.

– Men det betyr ikke nødvendigvis at vi har sett bunnen i denne omgangen. Volatiliteten i aksjemarkedet vil forbli på et høyt nivå inntil vi har fått kontroll over spredningen av koronaviruset, skriver analytikerne Lars Mouland og Dane Cekov i Nordea fredag morgen.

Spent på G20-møtet

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet trodde på forhånd at Oslo Børs ville få en rolig start på dagen, og åpne opp 0,2 prosent. Han tror investorene nå håper på koordinerte tiltak fra G20-landene fredag.

– Lederne av G20-landene forsikret i et møte torsdag at de vil gjøre det de kan for å stimulere verdensøkonomien i disse tider. Kina tok dessuten til orde for koordinering av tiltak. Dette bidro til en viss optimisme på Asia-børsene fredag, skriver Berntsen i en kommentar.