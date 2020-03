Oslo Børs rett opp fra start

Hovedindeksen ved Oslo Børs er opp over 2 prosent rett etter børsåpning

Hovedindeksen ved Oslo Børs var kraftig opp fra start mandag, men børsoppgangen roet seg utover dagen.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen spådde i går en kraftig børsoppgang fra start, og han trodde på det samme igjen tirsdag. Og rett etter børsåpningen er oppgangen hele 2,4 prosent.

Børstaperen Norwegian er opp 5,8 prosent to minutter etter åpningen, og en annen stor børstaper, riggselskapet Borr Drilling, er også opp over 5 prosent noen minutter etter tirsdagens åpning.

Børsens to største selskaper, Equinor og DNB, stiger begge med over 2 prosent, omtrent som den generelle børsoppgangen.

Spådommen

Spådommen til Berntsen var at OBX-indeksen, som inneholder de 25 største selskapene på Oslo Børs, vil stige med 2,5 prosent fra start. Det sannsynlige intervallet ifølge Berrntsen var en oppgang på mellom 2 og 3 prosent.

De toneangivende indeksene i USA steg i gjennomsnitt med hele 4,7 prosent mandag. Berntsen skriver i sin daglige morgenoppdatering at de amerikanske investorene sendte aksjene på Wall Street kraftig opp mandag i påvente av at de største industrilandene i verden vil støtte finansmarkedene.

Koordinerte tiltak

Det er for å motvirke de negative virkningene av coronaviruset på den globale økonomien. Da ligger det ifølge Berntsen i kortene at de store sentralbankene vil gjøre som de gjorde i forbindelse med finanskrisen i 2008/09: Å sette i gang koordinerte tiltak, som å kutte rentene.

Slike tiltak fra sentralbankene er ikke hverdagskost for finansmarkedene, men det er ventet at de såkalte G7-landene, ledet an av USA, vil holde samtaler i løpet av tirsdagen.