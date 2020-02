Oslo Børs slår tilbake - klar oppgang fra start

Etter mandagens kraftige nedtur på Oslo Børs, er hovedindeksen klart opp fra start.

Mandag ble en svart dag for aksjemarkedet, for ikke å si helrød, med et fall i hovedindeksen på hele 4,1 prosent. Det var det verste børsfallet på temmelig nøyaktig fire år.

Usikkerhet om coronaviruset forklarer børsfallet, i et aksjemarked som preges av frykt. Men i slike markeder svinger det mye, og rett etter børsåpning slår hovedindeksen tilbake med en oppgang på 1,1 prosent fem minutter etter børsåpning. Noen minutter senere hadde det roet seg litt til en oppgang rundt 0,9 prosent.

Børsens desidert største selskap, Equinor, er opp med 2 prosent fra start, mens det nest største selskapet, DNB, stiger med 0,7 prosent, Telenor-aksjen er opp 1 prosent. XXL-aksjen har en oppgang på pene 4,7 prosent, men den oppgangen kommer etter et nærmest sammenhengende kursmareritt det seneste året.

Det var ventet en børsåpning tirsdag etter mandagens nærmest panikkartede nedgang. Men hele børsoppgangen i år er så å si borte i de internasjonale aksjemarkedene.

Trygge havner

Nordea Markets skriver i morgenrapporten at investorene flykter til trygge havner, som statsobligasjoner og gull. De amerikanske statsrentene har falt kraftig. Når flere investorer vil kjøpe rentepapirer, faller rentene.

Den 30-årige amerikanske statsrenten nådde mandag sitt laveste nivå noensinne med en rente på 1,81 prosent.

Ifølge Nordea vil aksjemarkedet trolig konsolidere seg rundt dagens nivåer. Markedet avventer mer informasjon om koronaviruset. Men skulle vi få flere smittetilfeller i Europa og USA, er det ifølge Nordea bare å spenne på seg sikkerhetsbeltene.