Oslo Børs stengte ned 8,1 prosent etter helrød dag

Oljepris i fritt fall og virusfrykt dro hovedindeksen på Oslo Børsvidere ned mandag. Ved børsslutt var indeksen ned med 8,14 prosent til 736,08 poeng.

Saken oppdateres!

Et så kraftig fall har ikke Oslo Børs opplevd siden høsten 2008, under finanskrisen. Oljeprisen er ned med hele 18,7 prosent, og et fat nordsjøolje ble omsatt helt ned i 36,80 dollar fatet.

Equinor alene falt med hele 16,8 prosent. Også selskaper innen oljeservice falt kraftig.

- For oljeselskapene er dette helt katastrofe, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til E24.