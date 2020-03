Oslo Børs stiger kraftig fra start etter rentekutt - børspause for Norwegian

Oslo Børs med kjempestart etter turbulent uke.

Oslo Børs åpner opp 5 prosent fredag, og fortsetter klatringen etter å ha endt opp 4 prosent torsdag.

En halvtime før børsåpning varslet Norges Bank at styringsrenten blir senket med 0,75 prosentpoeng til 0,25 - tidenes laveste styringsrente. Det kan ha gitt børsen ekstra fart fra start.

Det var knyttet stor spenning til Norwegians åpning på børsen fredag - men ifølge TDN Direkt ble handelen av aksjene stoppet fra start.

Både DNO og Aker BP er opp over 11 prosent i åpningen. Aker er opp over 9. Equinor er også blant selskapene som starter best, og oljeselskapet er 5 prosent opp 15 minutter etter børsåpning. Det skjer etter noen særdeles tøffe dager for oljemarkedet.

Også sjømatselskapene Mowi og Salmar åpner friskt, og er henholdsvis 4 og 5 prosent opp etter 15 minutters handel.

XXL er også opp over 10 prosent etter noen tøffe uker.

DNB Markets skeptisk til om Norwegian innfrir

Oslo Børs har fredag innført børspause i Norwegian-aksjen. Det betyr at den automatiske handelen gjennom handelssystemet opphører, selv om selskapets aksjer fortsatt kan handles via telefon.

Torsdag kom regjeringen med en etterlengtet krisepakke til luftfarten på seks miliarder kroner. Norwegian fikk tre milliarder, mens SAS og Widerøe delte de resterende tre milliardene.

– Vi har hatt god dialog med myndighetene, og har vært knalltydelige på at det vi trenger, er likviditet og vi trenger det hurtig, sa konsernsjef Jacob Schram da han kommenterte krisepakken, ifølge NTB.

Et flertall på Stortinget gikk inn for en garantiordning der staten bidrar med 90 prosent og selskapene må låne de resterende 10 prosent fra en bank eller annen finansinstitusjon.

I en rapport fredag skriver imidlertid DNB Markets at de tror det blir vanskelig for Norwegian å innfri betingelsene for å få pengene de trenger. Som en del av pakken må for eksempel Norwegian få på plass en avtale med eksisterende långivere når det gjelder rente- og avdragsbetalinger fremover.

– Selskaper har inn i krisen med seg en komplisert finansiell struktur med et betydelig antall motparter, og det vil etter vårt syn for flere av disse motpartene kunne bli svært krevende å akseptere endrede betingelser i dagens marked, skriver DNB Markets.