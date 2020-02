Oslo Børs stuper fra start - Norwegian halvert i verdi

Aksjemarkedene fortsetter å stupe, rett etter åpning er hovedindeksen på Oslo Børs ned 2,1 prosent. Flyselskapet Norwegian er halvert i verdi i løpet av to uker.

Aksjemarkedene herjes av coronaviruset, som senker verdens børser. Børsfallet var ventet, og det er ventet at de amerikanske børsene vil falle rundt 1,5 prosent fra start når de åpner om drøyt 6 timer.

Og rett etter åpning nå kl 9 er altså hovedindeksen ned 2,1 prosent, altså mer enn det ekspertene frykter USA-børsene vil falle med. Med et indeksnivå på 868 må vi tilbake til begynnelsen av oktober 2019 for å finne tilsvarende lave nivåer.

Norwegian-aksjen får enda mer juling torsdag, og aksjen er de seneste ukene halvert i verdi. Torsdag morgen er kursfallet på ca. 12 prosent (se grafen under). 12. februar stod aksjen i 42 kroner, torsdag morgen er kursen på ca. 20 kroner. Markedsverdien av det børsnoterte flyselskapet er nå under 3,2 milliarder kroner.

KRÆSJLANDING: Norwegian-aksjen er halvert i verdi i løpet av to uker. Foto: (Infront)

Katastrofe for Trøim

Det desidert største selskapet på Oslo Børs, Equinor, faller torsdag morgen med nesten 3 prosent. Børstungvekterne DNb og Telenor er ned med respektive 1,5 prosent og 1,8 prosent.

For gjeldstunge Borr Drilling er utviklingen enda verre enn for Norwegian, her er to tredjedeler av børsverdiene vasket bort siden begynnelsen av januar. Torsdag morgen er aksjen ned ytterligere 5 prosent.

Onsdag svingte det skikkelig på Oslo Børs, men hovedindeksen endte til slutt ned rundt 1 prosent.

Før torsdagens kursfall var hovedindeksen ned 6 prosent den seneste uken, og hittil i år er børsfallet på 4,8 prosent.

Definitivt negativt

Oljetunge Oslo Børs lider under fallet i oljeprisen. DNB Markets skriver i sin morgenrapport at for oljemarkedet den videre spredningen av coronaviruset entydige dårlige nyheter.

Oljeprisen hadde torsdag morgen falt med ytterligere 3,5 prosent siden onsdag og handles nå under 53 dollar per fate. Så lav har ikke oljeprisen vært siden de ruglete finansmarkedene mot slutten av 2018.

En lavere oljepris gir en svakere norsk krone. Torsdag morgen handles kronen til 10,24 mot euro og 9,38 mot dollar.

Saken oppdateres.