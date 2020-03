Oslo Børs stuper fra start – Norwegian går motsatt vei

Ekspert venter en tøff dag på Oslo Børs. Norwegian skyter i været etter at SAS fikk nødhjelp.

Oslo Børs åpnet med et fall på 2 prosent i åpningen onsdag. Ti minutter ut i handelen har børsfallet forverret seg ytterligere til over 3 prosent.

DNB faller også rundt 3 prosent etter børsåpning. Equinor er ned over 5 prosent fra start på Oslo Børs. Oljeprisen er på det laveste nivået siden 2016, og det er ventet at flere oljeselskaper vil få det tøft fremover. Aker BP er også ned over 4 prosent i starten. Det norske oljeselskapet DNO åpnet onsdagen med å varsle om budsjettkutt på 30 prosent, over tre milliarder kroner.

DNO har også startet en nedbemanningsprosess og har kuttet utbyttet for første halvår av 2020.

Onsdag morgen ventet Nordnet skulle åpne ned -4,6 prosent, eller innenfor intervallet -5,1 og -4,2 prosent. I sin rapport skriver analytiker Roger Berntsen at Norwegian vil komme i fokus etter at SAS i går fikk hjelp av Danmark og Sverige. Nå ber Norwegian om samme type støtte for å kunne komme seg gjennom koronakrisen.

Norwegian har i åpningsminuttene skutt opp rundt 11 prosent.

Oljeprisen har falt videre til 28,26 dollar fatet, 6 prosent lavere enn nivåene på tirsdag. I går rykket IEA, Det internasjonale energibyrået, at oljepriskollapsen kunne kutte inntektene til land som Ecuador, Irak og Nigeria med opptil 85 prosent. Saudi-Arabia og Russland har gått til oljekrig om markedsandeler, og har begge åpnet kranene – noe som har ført til svært lave oljepriser.

Etter at Oslo Børs stengte tirsdag, har flere land, inkludert USA, lansert store redningspakker for å stimulere økonomien. Det har skapt optimisme i deler av verden. På Wall Street endte Dow Jones opp 5,19 prosent, S&P steg 5,99prosent, mens Nasdaq Composite klatret opp 6,23 prosent.

Samtidig falt børsene i Asia og i Australia natt til onsdag. Børsen i Sydney falt 6,43 prosent, Kospi i Seoul gikk ned 4,25 prosent, Shanghai-børsen falt 1,24 prosent og Hang Seng i Hongkong falt 3,66 prosent. Totalt falt de asiatiske børsene 3,7 prosent i natt, målt gjennom S&P Asia 50-indeksen.

