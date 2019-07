Oslo-filosof sammenligner norsk kjøttproduksjon med slaveri og rasisme

Kommentator og filosof Aksel Braanen Sterri mener nordmenn vil se tilbake på nåtidens kjøttproduksjon på samme måte som vi ser på slaveri.

I en podcast med Dagbladet-kommentator Ola Magnus Rydje, går Aksel Braanen Sterri til angrep på norsk kjøttproduksjon. Han mener landbruket og måten vi behandler dyr på, kan sammenlignes med slaveri og rasisme.

– Kuer er ute 4-8 uker i året, og resten står de tett i tett på bås. Da kan man tenke: Er dette et liv verdt å leve? Hva i så fall er et liv verdt å leve for en ku? Spør Sterri i podcasten hos Dagbladet.

Aksel Braanen Sterri er stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo, og studerer spesielt moralske spørsmål. I forskningsprosjektet sammen med prosjektleder Ole Martin Moe, fikk de av forskningsrådet 8,9 millioner kroner i statsstøtte for forskningsprosjektet «Hva bør ikke kunne bli kjøpt og solgt?»

Diskriminerer dyrene

Sterris utspill har satt sinnene i kok hos mange, og til Nettavisen utdyper han hva han mener.

– Slik landbruket er i dag, og den manglende vekten på dyrenes interesser, avslører vi at vi diskriminerer dem og ikke tar på alvor deres interesser. Det er en form for «artsisme», sier Sterri til Nettavisen.

Sterri peker spesielt på avsløringene i NRK Brennpunkt-dokumentaren om svineproduksjon.

– Hvis du har en gris, har den en rekke sosiale behov. Det å leve et godt griseliv forutsetter en viss utfoldelse, som å være med familien og flokken. Det vi kan si er at hvis vi ikke greier å gi dem et liv som er forenlig med et godt liv for en gris, har vi ikke nådd terskelen som må til, sier Sterri.

«Kjøttskam og slaveri»

Men Sterri stopper ikke der. Han sammenligner måten vi behandler dyr på med slaveri og rasisme.

– Vi har en historie for å diskriminere, også blant mennesker. For 200 år siden tenkte vi at afrikanere var egnet for å være slaver, nå ser vi tilbake på det med skam, sa filosofen på podcasten.

– Men er det virkelig nødvendig å sammenligne vanlig norsk kjøttproduksjon med slaveri?

– På verdensbasis vil det være måter vi behandler dyrene på, som vi vil se på samme skrekk som vi gjør med slaveri. Vi visste at disse dyra kunne tenke og føle, og vi tok det ikke på alvor, vil vi tenke, sier han.

Ganske ekstremt

Christian Smedshaug er ekspert på norsk landbruk og er daglig leder i Agrianalyse. Han mener det er ingen grunn til å skamme seg over norsk kjøttproduksjon, og frykter store konsekvenser om Sterri får viljen sin.

– Jeg oppfatter dette som at det vil endre hele samfunnet vårt, sier Smedshaug til Nettavisen.

Han mener det for lengst er akseptert at mennesker kan holde dyr for menneskelige formål, så lenge dyreholdet er godt.

– Hvis vi ikke gjør det, får vi en rekke problemer i samfunnet vårt, og vi vil få en mer indisk type sivilisasjon hvor dyrene er en del av et samfunn på mye mer lik linje med menneskene. Dermed får du svak ressursbruk.

Smedshaug mener en stor del av grunnlaget for vår sivilisasjon handler om dyrehold.

– Vi må huske at det var å bruke grasarealer til kjøtt og melkeproduksjon som dannet grunnlaget for at vi kunne bo her i Nord-Europa. Det er det vår sivilisasjon er bygget på, sier han.

Han mener Sterri har mistet fotfestet og går altfor langt i å menneskeliggjøre dyrene.

– Denne tankegangen menneskeliggjøre dyrene og du mister fotfestet ved å viske ut forskjellene mellom dyr og mennesker. Det er en alvorlig samfunnsendring Sterri går inn for.

– Ingen grunn til å skamme seg

Smedshaug mener norsk landbruk ivaretar dyrene godt, men det vil alltid finnes eksempler på dårlig dyrehold. Akkurat som at mennesker opplever overgrep og diskriminering, uansett hvor mye vi gjør for å avverge det.

– Det er ingen grunn til å svartmale norsk kjøttproduksjon. Det er ikke industrielt oppskalert husdyrhold i Norge. Jeg mener en del av stordriften i internasjonal husdyrproduksjon er et problem, men dette er ikke gjeldende her i Norge.