Oslo går mot gigantisk smell: Nekter å kutte politikerlønn

Hovedstaden går mot et underskudd på 2,4 milliarder kroner som følge av koronaviruset. Men byrådsleder Raymond Johansen vil ikke kutte lønnen sin på 1,4 millioner kroner.

OSLO (Nettavisen Økonomi): Oslo bystyres forretningsutvalg stemte mandag ned forslag om kutt i politikerlønn, og går inn for å fryse lønnen frem til en utredning er klar.

Over 450.000 nordmenn er arbeidsledige eller permitterte. Det har fått store konsekvenser for skatteinntektene til både staten og kommuner. Ifølge Klassekampen ligger hovedstaden an til å få et underskudd på 2,4 milliarder kroner som følge av koronaviruset.

Selv med støtteordningene regjeringen har innført, er fortsatt underskuddet beregnet til 1,1 milliarder kroner.

VIL IKKE KUTTE EGEN LØNN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil ikke kutte byrådslederlønnen på 1,4 millioner kroner, og ber staten stille opp med en milliard kroner i støtte til hovedstaden. Foto: (NTB scanpix)

– Hvor hardt vi rammes, er opp til regjeringen. Jeg har veldig høye forventninger til revidert nasjonalbudsjett. Vi har behov for minst én milliard kroner mer, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Foreslo 20 prosent kutt

Rødt-politiker Eivor Evenrud synes politikerne burde kutte egne lønninger når det legges opp til både kutt og effektivisering i hele kommunen.

BLE NEDSTEMT: – Det skulle bare mangle at politikerne selv bidrar, sier Rødt-politiker Eivor Evenrud. Foto: Heidi Schei Lilleås

– Med en kommune som går mot milliardunderskudd burde det være soleklart at politikerne selv må bidra, sier Evenrud til Nettavisen.

I møtet foreslo Evenrud å kutte lønnen for toppolitikerne med 20 prosent, eller fryse lønnen i 2021, 2022 og 2023.

– Byrådet snakker om at Oslo kan måtte kutte og effektivisere over hele linjen. Men når det gjelder sin egen lønn er det som vanlig null vilje til å kutte, sier Evenrud.

Med forslaget ville byrådsleder Raymond Johansen ha gått fra en årslønn på 1,4 millioner kroner til 1,12 mill.

Skarpe skillelinjer

Under debatten ble det tydelige skillelinjer. Det var kun Rødt og Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) som stemte for å kutte lønningene. Alle andre partier støttet å fryse lønnen inntil en utredning er på plass.

– Jeg vil nok en gang si at det er merkelig å vente på Stortinget for å fryse sin egen lønn ut perioden. Det er stort sett vi i forretningsutvalget som har disse skyhøye lønningene, og mener vi bør gjøre det i denne perioden, sier Rødts Eivor Evenrud.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke reagerte på Evenruds påstand om «skyhøye lønninger»:

– Jeg er av den oppfatning av at politikerlønningene i Oslo er overhodet ikke skyhøye. Jeg er motstander av å sette dem ned, og jeg er skeptisk til behovet for å utrede dem. I lys av at Stortinget har vedtatt det, kan Venstre også støtte forslaget fra byrådspartiene, svarte han.

FORSVARER LØNNINGENE: Venstres Hallstein Bjercke mener lønnsnivået til toppolitikerne i Oslo «overhodet ikke er skyhøye». Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Også Aina Stenersen fra Fremskrittspartiet tok politikerlønningene i forsvar:

– Vi i Fremskrittspartiet støtter byrådspartiene, men jeg vil presisere til Rødt at selv om vi har gode lønninger, har vi likevel en familie å forsørge. Mange er permitterte og arbeidsledige, så her går lønnen til mange flere, sa Stenersen.

Men byrådet som består av Arbeiderpartiet, SV og MDG stemte ned forslaget, og kom med et eget forslag om å fryse lønnen og avvente utredningen fra Stortinget som allerede har vedtatt å fryse lønnen for stortingsrepresentanter og statsråder.

I 2000 var godtgjørelsen for vervet ordfører på kr 610.000 kroner, og byråd fikk 550.000 kroner for jobben. I 2020 var lønningene økt til over 1,4 millioner kroner.

«Lønn- og godgjøring til politikere i Oslo fryses fram til en ny vurdering gjøres etter at Stortingets utvalg har lagt fram sin utredning.» sto det i vedtaket fra Oslos forretningsutvalg.