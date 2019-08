Oslo har sparkesykkelfeber. Nå skrur de opp prisene i det skjulte

En forbruker måtte betale nærmere tredobbel pris hos samme selskap.

Sommeren har vært høysesong for elsparkesykler. Uansett hvor du går i hovedstaden, kommer det folk susende forbi. Til enkeltes glede, og til andres forargelse.

- Jeg synes det er helt OK priset. Men det kommer an på oppstartprisen. Det blir kanskje litt dyrt hvis man starter og stopper mye, sier Maria Helene Hagen (24), som er ganske fersk på elsparkesykkel da Nettavisen Økonomi treffer henne på Aker Brygge (se video).

Lenge har de store selskapene som står bak de fleste selskapene holdt prisene lave. Nylig har sparkesykkelselskapene begynt å skru opp prisene.

Tredobbel pris

Nettavisen har gjennomgått en rekke kvitteringer på turer for el-sparkesykler i Oslo. Gjennomgangen viser at prisene skrus opp.

En bruker brukte sparkesykkelen i 35 minutter, og en annen brukte den i 11 minutter. Resultatet var nesten samme pris. (Se bilde under)

TREDOBBEL PRIS: 35 minutter kostet 38 kroner, mens 11 minutter kostet 31 kroner. Foto: Privat

I eksempelet fra en bruker Nettavisen har sendt oss, blir minuttprisen på den ene turen nærmere tredoblet. Den ene turen kostet rett over én krone per minutt, mens den andre turen fikk en pris på nærmere 2,8 kroner per minutt.

Det er seks leverandører av sparkesykler i Oslo. Selskapene er Tier, Voi, Lime, Ryde, Circ og Zvipp.

Fleksible priser

De to største som er selskapene Tier og Voi har allerede satt i gang såkalt fleksibel prising. Det betyr at hvis det regner og etterspørselen er lavere, vil prisene gå ned. Mens de vil gå opp om det er stor etterspørsel etter sparkesykler.

– TIER er den billigste måten å kjøre el-sparkesykkel på i Oslo. Vår prisøkning ble gjort for å møte etterspørselen i Oslo og reflekterer i tillegg produktforbedringene våre siden vi begynte. Prisene er tydelig i appen, slik at når kunden skal kjøpe en tur ser de akkurat hva de betaler, sier Lars Christian Grødem-Olsen som er daglig leder for Tier i Oslo.

Store prisforskjeller

Torsdag ettermiddag er det 27 grader i Oslo, og ikke en eneste sky på himmelen. Prisene er imidlertid ganske lave, og når Nettavisens journalist undersøker de forskjellige prisnivåene er det store forskjeller.



Tier tar 1,9 kroner per minutt, mens Voi holder seg til tre kroner.

FORVILLET SEG: Politiet stoppet en mann på sparkesykkel som hadde forvillet seg inn i Operatunnelen i Oslo. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

I pristesten med de andre selskapene er det Tier som kommer desidert billigst ut, med en omtrent minuttpris på 2 kroner minuttet. Men som Nettavisens eksempel viser, kan dette variere. Forbrukere kan sjekke denne prisen før de trykker start for reisen.

Det andre store selskapet, Voi forteller også at de har begynt med fleksibel prising. Men de har mest fokus på at det blir billigere på regnfulle dager – ikke dyrere på solrike dager som det er mange av i juli og august.

– Den 10. mai innførte Voi fleksibel prising, som er vanlig praksis blant rideshare-selskaper. Det skal gi kundene våre mest mulig for pengene, og man kan alltid sjekke hva prisen vil være i appen før man bruker en Voi-elsparkesykkel, sier Kristina Nilsson som er PR-sjef i Voi til Nettavisen Økonomi.

Norsk sparkesykkelselskap ønsker regulering velkommen

Det er ikke bare prisnivået på sparkesyklene som blir diskutert, men det foregår også store debatter om skadeomfanget og problemene knyttet til syklene. Mens de fleste sparkesykkelselskaper åpenbart er mot reguleringer, er norske Ryde et unntak.

Sjef i Ryde, Espen Rønneberg, skriver i en SMS til Nettavisen at de har valgt en mer rolig tilnærming til markedet.

RYDE: En av to norske selskaper, Ryde, mener regulering kan være veien å gå for å møte skepsisen. Foto: Henrik Holth

– Vi har per dags dato et begrenset antall Ryde-sparkesykler ute for å sikre at de har en positiv innvirkning på bymiljøet. Derfor justerte vi opp prisen med én krone i håp om at flere skal få muligheten til å benytte seg av vårt tilbud, sier han.

Rønneberg etterlyser reguleringer for å gjøre sparkesyklene grønnere.

– Vi har full forståelse for at mange er skeptiske til el-sparkesykler uten å ta hensyn til alle berørte parter i samfunnet. Istedenfor å forsøke å være den mest synlige aktøren i markedet fokuserer vi på ansvarsfull drift og godt vedlikehold av våre sparkesykler – dette i tråd med vårt mål å gjøre byen bedre og grønnere, sier han til Nettavisen.