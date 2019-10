Oslo kåret til verdens tredje smarteste by

Av 102 byer i hele verden kommer Oslo på tredjeplass i en internasjonal kåring av smarte byer.

Norges hovedstad har bare to byer foran seg på den ferske rangeringen av verdens smarteste byer: Singapore og Zürich. Rankingen er basert på hvordan byene tar i bruk ny teknologi for å løse utfordringer innenfor fem ulike kategorier: helse og sikkerhet, mobilitet, aktiviteter, arbeid og utdanning og politisk styring.

Undersøkelsen er gjort av Universitetet i Singapore (Singapore University of Technology and Design) i samarbeid med IMD World Competitiveness Center, i Lausanne i Sveits. Formålet beskrives slik:

«.. et holistisk forsøk på å kartlegge de ulike dimensjonene ved hvordan innbyggerne vurderer om byen de bor i er blitt en bedre by ved å bli smartere.» De 102 byene verden over er vurdert av 120 lokale innbyggere i hver by, og rangert etter nivå innenfor fire økonomiske undergrupper.

Graden av «smart» i denne sammenhengen skal forstås som hvorvidt et «urbant miljø anvender teknologi for å øke fordelene og minske ulempene ved urbanisering».

OSLO: Listen viser hvilke områder de spurte i undersøkelsen mener er viktigst å prioritere: overkommelige boligpriser og offentlig transport topper lista. I spørsmål om holdninger oppgir respondentene i undersøkelsen at større tilgang til digitalisert informasjon har økt tilliten til myndighetene. Foto: Skjermdump

Fornøyd med skole og helse

Om Oslo er dette noen av konklusjonene:

Innbyggerne er fornøyd med skole og utdanning, helsevesenet aktiviteter og jobb. Trafikk og framkommelighet er bedre enn i mange andre byer. Luftforurensning og mangel på politisk engasjement drar noe ned. Karakteren er AA (AAA er best).

SMARTEST: Singapore får toppkarakter i kåringen av smarte byer. Foto: Wikipedia

Vinnerne Singapore og Zürich, som begge får toppkarakteren AAA, har følgende kvaliteter, ifølge undersøkelsen: Innbyggerne er i Singapore fornøyd med det meste, særlig skole og utdanning. Trengsel i trafikken og begrensede politiske påvirkningsmuligheter drar noe ned.

SMARTEST: Zürich i Sveits topper rankingen. Foto: Wikipedia

Zürich, den største byen i Sveits, ranker øverst på kollektivtrafikk og tilgang på kultur, og scorer svært høyt på helse og sikkerhet. Innbyggerne savner grøntområder og stiller spørsmål ved helsevesenets digitaliseringsevne.

København og Helsinki er de to andre nordiske byene på topp ti. Stockholm er beste svenske by på 25. plass, mens Gøteborg får en 28. plass på rankingen. Ingen andre norske byer er med. Topp ti:

Zürich, Sveits Singapore, Singapore Oslo, Norge Geneve, Sveits København, Danmark Auckland, New Zealand Taipei, Helsinki, Finland Bilbao, Spania Düsseldorf, Tyskland

Hele undersøkelsen kan du lese her (last ned pdf).