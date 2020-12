Oslo kommune boikotter Wizz Air

Et flertall i bystyret går inn for at Oslo kommunes ansatte ikke skal bruke Wizz Air på jobbreiser.

(Avisa Oslo): Wizz Airs etablering i Norge har ført til heftig debatt om arbeidsvilkår og arbeidstakerrettigheter. Selskapets sjef József Váradi har fastslått at Wizz Air ikke vil inngå tariffavtaler med fagforeninger. Dette har skapt reaksjoner, og Rødt ønsker at Oslos kommunes ansatte ikke skal benytte seg av dette selskapet i jobbreiser. «Oslo kommune skal ikke benytte Wizz Air og andre selskaper som nekter sine ansatte å fagorganisere seg til tjenestereiser fram til de er positive til fagorganisering av sine ansatte», heter det i forslaget som i dag kom opp i bystyret. Les også: Nye, oppsiktsvekkende Wizz Air-opplysninger: - Uten ankemulighet – Et signal Byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG og SV har gitt forslaget støtte: Også Venstre og Senterpartiet gikk inn for forslaget da det kom opp i finansutvalget, slik Fagbladet tidligere har omtalt. – Det er et signal om at bystyret tar arbeidsliv på alvor, sier Rødt-politikeren Sofia Rana til Avisa Oslo. Rana jobber selv og har tidligere også vært tillitsvalgt for SAS. Hun beskriver hard internasjonal konkurranse i luftfartsnæringen, og samtidig dårlige arbeidsforhold blant flere internasjonale aktører. Å nekte arbeidere å organisere seg er å legge opp til sosial dumping, slik Rana ser det. – Derfor bør Oslo, som Norges største arbeidsgiver, ikke bruke de aktørene stille krav om at flyselskapene sier ja til fagforeningene og følger de reglene som gjelder i Norge, sier Rana til Avisa Oslo. - Et godt initiativ Over 50.000 mennesker jobber for Oslo kommune. Venstre-gruppeleder Hallstein Bjercke påpeker at kommunen er en stor innkjøper av tjenester og at et signal fra Oslo kan være viktig signal. - Venstre er et parti som er opptatt av ryddig arbeidsforhold. Vi synes dette var et godt initiativ og helt på linje med signalene statsministeren har gitt, sier Bjercke til Avisa Oslo. Møtte Hareide Wizz Air har selv opplyst at de følger gjeldende lover og reguleringer i alle land de opererer i, ifølge NTB. Nyhetsbyrået omtalte i dag et møte mellom Wizz Air og flere statsråder. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) stilte på møtet spørsmål om hvordan selskapet, som nå etablerer seg i Norge, kan ha så lave lønnskostnader. Årsaken er at mye av virksomheten er outsourcet, var svaret han fikk. – Men jeg er bekymret for at det skyldes at ansatte der har vilkår og betingelser som ikke er i henhold til den norske standarden, sier Hareide til NTB. Les også: Wizz Air sjokkerer med enda lavere billettpriser Les flere saker hos Avisa Oslo her.