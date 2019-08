Oslo kommune bruker over 100 millioner på PR og gir «smuler» til fri journalistikk

KRAFTIG VEKST: Under det rådgrønne byrådet i Oslo er antallet PR- og kommunikasjonsmedarbeidere økt med 30 prosent og teller nå 133 personer i Oslo kommune. Byrådet i Oslo, fra venstre: Byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl (AP), finansbyråd Robert Steen (Ap), byrådsleder Raymond Johansen (AP), byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap) og byråd for næring og eierskap Marthe Scharning Lund (Ap). Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)