Oslo kommune gikk på utbyggings-smell - anker dommen

Oslo kommune krever omkamp om utbygger skal dekke sykkelvei- og trikkeskinner.

I juni vant Entra utbyggingsøksmålet mot Oslo kommune. Nå viser det seg at kommunen krever omkamp og anker dommen.

Stridens kjerne står om kommunen kan kreve at utbyggeren må være med å betale for å oppgradere trikkeskinner og bygge sykkelvei.

For å få lov til å bygge ut blant annet nytt juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo på Tullinløkka, satte kommunen samtidig vilkår om at Entra skulle betale for trikkeinfrastruktur forbi Tullinkvartalet. Og opparbeidelse av en sykkelvei mellom Solli plass og Nationaltheateret.



Nettavisen har tidligere skrevet at sykkelveien lå godt over en kilometer unna selve bygget de var satt til å bygge.

- Var ulovlig

Da saken gikk for retten, konkluderte tingretten med at utbyggingsavtalenes vilkår om bidrag til trikke- og sykkeltiltaket var ulovlige. Samt at kommunen fokuserte mer på økonomiske bidrag til politisk prioriterte områder enn vurdering av det temaet plan- og bygningsloven forutsetter.

- Legges kommunens generelle tilnærming til grunn, betyr det at kommunen like gjerne kunne stilt tilsvarende krav om bidrag til infrastruktur andre steder i Oslo sentrum, heter det i dommen.

Kommunen måtte også tilbakebetale nær 30 millioner kroner som Entra allerede hadde betalt for tiltakene.

- Motivert av økonomi

- Kommunen synes i stor grad å ha vært motivert av økonomi i prosessen (...). Retten er enig med kommunen i at økonomiske hensyn ikke er irrelevante eller utenforliggende i seg selv. Det er jo nettopp en økonomisk byrdefordeling utbyggingsavtaler normalt gjelder.

- Men forutsetningen er da at tiltaket som det kreves bidrag til har den nødvendige sammenheng med utbyggingen. Har det ikke det, fremstår kravet først og fremst begrunnet i generelle fiskale hensyn som plan- og bygningsloven ikke åpner for, er konklusjonen i dommen.

Advokat Olav Haugen Moen hos Kommuneadvokaten, som representerer Oslo kommune, bekrefter at dommen er anket.

- Oslo kommune er uenig i dommens premisser og resultat. Jeg har ikke ytterligere kommentarer, sier han.

- Siste ord er ikke sagt

- DOMMEN ER INTERESSANT: - Hvis det ikke kan påvises saklig sammenheng mellom rekkefølgekravet og utbyggingen kan resultatet bli ugyldighet, sier eiendomsekspert Anne Sofie Bjørkholt hos BAHR. Foto: BAHR

Advokat Anne Sofie Bjørkholt hos BAHR er kåret til landets beste advokat innen fast eiendom i Finansavisens advokatkåring.

- Entra-dommen er svært interessant. Den er en av to dommer som nylig er avsagt om samme tema, nemlig gyldigheten av såkalte rekkefølgekrav, sier hun.

Bjørkholt forklarer at et rekkefølgekrav er en bestemmelse i reguleringsplan om at noe må etableres før byggetiltaket kan realiseres. Gjennom utbyggingsavtaler forventes utbygger å dekke kostnader til infrastruktur som er nedfelt som rekkefølgekrav. Rekkefølgekravet blir stående helt til noen påtar seg å oppfylle det. Hvilke rekkefølgekrav som stilles er derfor viktig for utbygger.

- Spørsmålet er hvor nær sammenheng det må være mellom byggetiltaket og rekkefølgekravet for at rekkefølgekravet skal være gyldig. Dette spørsmålet har ikke vært oppe i rendyrket form tidligere. Utbygger vant frem i begge saker, men dommene er anket så siste ord er ikke sagt, fortsetter hun.

- Utviklingen kan stoppe opp

Advokaten legger til at dersom dommene blir stående vil det innebære en snevrere adgang til å oppstille rekkefølgekrav enn det som til dels praktiseres i dag.

- Hvis det ikke kan påvises saklig sammenheng mellom rekkefølgekravet og utbyggingen kan resultatet bli ugyldighet. Det betyr at kommunen må foreta en mer intensiv prøving av nødvendigheten opp mot det konkrete tiltaket før de legger inn et rekkefølgekrav i en reguleringsplan, fortsetter hun.

Advokaten mene dette isolert sett er positivt.

- Men det kan også medføre lengre saksbehandlingstid for reguleringsplaner og brems i utbygging. Kommunen kan ikke i like stor grad kan hente finansieringshjelp fra utbygger. Usikkerhet om hvor grensen går og ønske om å unngå søksmål kan gjøre kommunen så forsiktige at utvikling stopper opp, fortsetter Bjørkholt.

Hun mener dette igjen kan presse frem en lovendring som åpner for generelle områdemodeller.

- Da vil bidragene få et tydeligere preg av «byggeskatt», men utbygger kan på forhånd beregne hvilket bidrag man skal betale. Det vil redusere risikoen i utviklingsprosjekter, avslutter hun.

- En form for skattlegging

MÅ EN LOVENDRING TIL: - Det tingretten mener med «fiskale» hensyn, er at disse utbyggingsbidragene i realiteten finansier fellesgoder gjennom en form for skattlegging av utbyggere, sier advokat Vidar Strømme,som representerer Entra. Foto: Schjødt

Advokat Vidar Strømme hos Schjødt representerer Entra.

- Vi er enige i tingrettens vurdering. Det som er viktigst for utbyggere er forutsigbarhet. Og det som er viktigst for forutsigbarhet, er at kommunen følger de prinsippene som lovgiver har bestemt gjennom plan- og bygningsloven, sier advokaten.

Han viser til at etter mye diskusjon gjennom årene, har lovgiver endt på en regulering hvor utbyggere kan pålegges å betale for de tiltakene som selve utbyggingen medfører.

- For eksempel en rundkjøring i tilknytning til et kjøpesenter som skaper økt trafikk, eller fortau utenfor hvis det blir nødvendig. Oslo kommune har imidlertid mange gode tiltak å finansiere, som ligger utenfor det som hvert enkelt utbyggingsprosjekt medfører, legger advokaten til.

Strømme trekker frem generell kollektivsatsing eller flere sykkelveier og gangveier.

- Det tingretten mener med «fiskale» hensyn, er at disse utbyggingsbidragene i realiteten finansier fellesgoder gjennom en form for skattlegging av utbyggere. Det sentrale i saken er at dersom man ønsker å finansiere på denne måten, så må Stortinget først endre lovgivningen, avslutter han.