Oslo kommune innfører nye regler for smittevern i dagligvarebutikker

Fra og med torsdag må du bruke munnbind når du handler både dagligvarer og andre varer - om du ikke holder god nok avstand.

De siste ukene har det vært påbud om munnbind på kollektivtransport i Oslo om du ikke klarer å holde én meters avstand til andre reisende. Når smitten nå øker i samfunnet, og spesielt i hovedstaden, må byrådet gjøre flere grep.

Mandag ettermiddag kom de nye koronarestriksjonene for Oslo-beboere, og én av tingene det strammes inn på, er munnbind-kravet.

- Til oppklaring, er det nå slik at munnbind-påbudet gjelder i alle slags butikker, på Vinmonopolet og kjøpesenteret?

- Ja! Der det ikke er mulig å holde én meters avstand, gjelder munnbind-påbudet, sa byrådsleder Raymond Johansen til Nettavisen mandag

Svar fra Coop

Det betyr at uansett om du handler mat eller klær, må du beskytte både deg selv og andre med munnbind om det ikke er mulig å holde god nok avstand inne i dagligvarebutikkene, som Kiwi, Rema og Extra.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, der Extra, Obs, Prix og Mega inngår, sier at deres nasjonale beredskapsgruppe nå ser på hvilke konsekvenser munnbind-påbudet eventuelt vil få for deres butikker.

- Vi ser både på kundetrafikken - når det er mest kunder i butikken - og på hva vi eventuelt må gjøre av nye tiltak. Men stort sett er det enkelt å holde én meters avstand i våre butikker, så det bør ikke være noe problem, sier han.

Han påpeker at det er viktig for dem å ivareta både deres ansatte og kunders helse, og de vil følge de retningslinjer som blir gitt av helsemyndighetene.

VURDERING: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, sier at de nå gjør en vurdering på hva som skal skje framover når munnbind-påbudet i Oslo trer i kraft. Foto: Halvor Ripegutu

Om det vil bli noen endringer i rutinene for ansatte er for tidlig å si, men er en av tingene som nå også vurderes.

Hvilke endringer som må gjøres for å tilfredsstille de nye restriksjonene skal være avklart og iverksatt innen restriksjonene trer i kraft torsdag klokken 12.

- Nå er det viktig at vi alle bidrar med det vi kan, og vi oppfordrer kundene om fortsatt å desinfisere hender før og etter handleturen, og holde god avstand til andre kunder og ansatte. Bruk hele åpningstiden vår slik at det er enkelt å holde avstand, oppfordrer han.

Jobber med kartlegging

Hvordan det blir i butikkene til Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi og Meny, er foreløpig uklart. Kommunikasjonssjef Kine Søyland sier at de jobber med å finne ut hvordan munnbindpåbudet vil påvirke deres butikker.

- Vi jobber med å kartlegge hvordan de nye retningslinjene vil påvirke driften vår, og vil ha dette klart før tidspunktet de trer i kraft på torsdag, sier hun.

KARTLEGGING: Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, sier alt skal være klart innen de nye koronarestriksjonene trer i kraft i Oslo torsdag klokken 12. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Heller ikke Rema 1000 har det klart for seg hvordan det skal bli framover.

- Vi forholder oss til de retningslinjer vi får fra myndighetene, og dette er ingen unntak, sier PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg.

- Hovedprioriteten vår er den samme som før: å etterleve enmetersregelen i våre butikker for både ansatte og kunder, for eksempel gjennom å begrense innslipp i rushtiden og fortsette med tydelig merking på gulv. Dette kombinert med skjerpede vaske- og hygienerutiner, sier han.

VIKTIG MED AVSTAND: Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000, påpeker at det fortsatt er viktig å prøve å holde én meters avstand i butikk. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Hägg forteller at de har fulgt opp alle direktiver så langt, og gjort det de kan for å gjøre butikkene trygge.

- Resultatet er at norske kunder har kunnet handle dagligvarer trygt gjennom hele pandemien. Det skal vi fortsette med, og siden januar har vi forberedt oss på at dette kunne bli et maratonløp snarere enn en sprint, sier han.