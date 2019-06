Oslo kommune kjøpte klimaskryt av Paradise Hotel-deltager Martine Lunde

Totalt kjøpte Oslo kommune klimaskryt fra fire influensere til omtrent en million kroner i form av YouTube-filmer og Instagram-innlegg.

Nettavisen omtalte fredag at direktør for Oslos klimaetat og tidligere SV-topp Heidi Sørensen har brukt 30 mill på en PR-konsulenter i en avtale hvor partivenninnen Silje Tveitdal var sentral.

Begge har bakgrunn fra sentrale verv i Sosialistisk Venstreparti (SV) og bekrefter at de er venner, og har jobbet sammen en årrekke.

Selskapet hvor Tveitdal jobber, økte omsetningen i perioden 2016-2017 fra 7,8 mill. til 12,5 mill. kroner. Ifølge Klimaetaten har omtrent seks millioner kroner gått til dette selskapet.

Instagram-innlegg fra Paradise-Martine

Det aller meste av tjenester kjøpt gjennom konsulentavtalen har vært tjenester som tekst- og videoproduksjon, strategisk rådgivning og medietrening.

Men kommunen har også tydd til mer utradisjonelle virkemidler, med det som kalles «influensere». Eller med andre ord profiler som er unge og har mange følgere i sosiale medier.

PARADISE HOTEL: Martine Lunde (23) er influenser og har mange følgere på Instagram. Hun har vært med på Paradise Hotel, Farmen Kjendis, Skal vi danse og skal til høsten være med på TV2s serie «Bloggerne». Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Totalt skal kommunen ifølge en avtale Nettavisen har fått tilgang på, bruke 998.000 kroner på fire influensere. I tillegg kommer prisen for PR-byråets tjenester.

For dette blir det produsert Youtube-videoer og lagt ut Instagram-innlegg av de fire influensere.

– Konseptet handler om at Youtuberen Herman Dahl skal bli grønn, og med seg på veien får han med seg tre bidragsytere som skal hjelpe hverandre i å bli grønnere, sier Martine Lunde til Nettavisen Økonomi.

AVTALE: I avtalen som er satt sammen av PR-byrået Redink for Oslo kommune, får fire influensere omtrent 998.00 kroner for markedsføringen. Foto: Skjermbilde

Paradise-Martine får omtrent 80.000

Ifølge avtalen får Lunde omtrent 80.000 kroner for gjesteopptreden på Youtube og fire Instagram-innlegg.

– Det fremstår ganske godt betalt, synes du det er et rimelig honorar?

– Med tanke på antall arbeidstimer og verdien av rekkevidden, ja, sier Lunde.

– I hvilken grad hadde du engasjert deg uavhengig av om du fikk betalt?

– Dette er noe jeg ville takket ja til, uansett om det var betalt eller ikke. Jeg synes det er viktig, og vet også at dette er noe mine følgere interesserer seg for. Og også for å gjøre andre mer bevisst, inkludert meg selv. Vi alle kan bli bedre på dette, sier Lunde.

17-åring får hundretusenvis

Det er Herman Dahl (17) som får største del av avtalen. Han har 118.000 abonnenter på YouTube. For å produsere seks videoer, får han omtrent 253.000 kroner. Eller 42.000 kroner per video. Han skal også produsere 12 Instagram-innlegg og 36 Instagram-stories til en prislapp på 243.000 kroner. Med andre ord rett over 5.000 kroner per innlegg.

SKOLESTREIK: En av innleggene Dahl har fått betalt for å legge ut er dette, og en video om Greta Thunberg og skoleelever som streiker for klimaet. Foto: Herman Dahl Instagram

Et av innleggene til Dahl er en video han har laget fra klimastreiken i Oslo, du kan se denne nedenfor fra hans Instagram-profil.

I tillegg til Herman Dahl og Martine Lunde, skal to influensere bidra i tillegg. Den 18 år gamle Markus Sannes, også kalt Murdrocks, og Sander Austad Dale (21) som går under navnet Randulle. Sannes har 118.000 abonnenter på Youtube og mens Dale har omtrent 145.000 abonnenter.

Smake på insekter

Herman Dahl har lagt ut en rekke innlegg i anledning miljøhovedstadens aktiviteter. Blant annet fremhever han et arrangement hvor han skal diskutere «fremtidens mat» og et annet hvor «du kan smake på insekter».

TRE INNLEGG: Dette er tre av de mange innleggene Herman Dahl har lagt ut på «storyen» sin på Instagram. Foto: Herman Dahl Instagram

Kommunen: – Viktig å nå ut til unge

Miljøhovedstadens sekretariat svarer til Nettavisen at grunnen til at de bruker omtrent én million kroner på influensere er for å nå ut til de unge.

– Et viktig mandat for gjennomføringen av miljøhovedstadsåret er å få befolkning, næringsliv og organisasjoner til å bidra litt ekstra i den grønne omstillingen av Oslo. Unge er en viktig målgruppe å nå frem til, og siden denne gruppa ikke så lett nås gjennom tradisjonelle medier eller Facebook, har Miljøhovedstadsåret inngått en avtale med Youtuberen Herman Dahl, skriver kommunikasjonsrådgiver Kristin Stormo i en e-post til Nettavisen.

Ifølge kommunen er det i all hovedsak Youtuberen Herman Dahl (17) som er hovedaktøren i påvirkningsarbeidet, mens de øvrige influenserne er med for å få ytterligere sprending.

– Aktiviteten (til de tre influenserne utenom Dahl, journ. anm) utgjør under en femtedel av total kontraktssum, sier Stormo.

Det betyr at Youtuberen Herman Dahl står for omtrent 800.000 kroner av avtalen. I den opprinnelige avtalen Nettavisen fikk tilgang til, var det presisert at PR-byrået Redink skulle få et honorar i tillegg til kontraktssummen. Dette forsikrer kommunen om er endret, men totalsummen er fortsatt den samme.

– Redink mottar ingen honorarer, men fikk timebetalt for arbeid med koordinering i den innledende fasen med opprinnelig kontrakt, sier Stormo.

– Gjennom samarbeid med Herman Dahl kan denne målgruppen følge hans kampanje om å bli mer miljøvennlig, i en etablert kanal. Herman Dahl er selv en helt vanlig ungdom og målgruppen kan relatere seg til hans initiativ til å bli mer miljøvennlig, forklarer Stormo.

Totalt har kommunen 235 samarbeidspartnere for å fremheve miljøhovedstaden-prosjektet.