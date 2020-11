Oslo kommune refses for hugging av trær: – Ren vandalisme

Oslo kommune høster kritikk for nye runder med trehogst. – Det er vandalisme, sier Høyre.

Naturvernforbundet raser etter de har besøkt en lysløype på Stovner hvor Bymiljøetaten har hugget trær.

– Vi har vært der oppe og hatt befaring flere ganger. Og vi synes inngrepene er unødvendig store, sier leder Helge Braathen i Naturvernforbundet i Groruddalen.

Ifølge foreningen har kommunen gått hardt til verks med store maskiner, og også hakket i berget.

– De sier det skal komme mer snø i løypa hvis vi kapper trær. Men det vil også komme til mer sol. Jeg synes ikke det holder som grunn. Byrådet snakker gjerne om hvor mange trær de har spart, men jeg har sett med egne øyne hvor mange som kappes, sier Braathen til Nettavisen.

Bymiljøetaten svarer imidlertid at de har opptrådt helt riktig.

– Det er feil oppfatning av store maskiner hakket i berget. Det var en liten gravemaskin på åtte tonn. Tett på lysløypa går traseen helt inntil fjellskrenter mange steder. Dette gjør vi av sikkerhetshensyn, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien.

Etaten benekter at de har ødelagt for hverken vilt eller insekter.

– Bekken har vi ikke rørt og det som er av liv der har det like bra nå som før Bymiljøetaten fjernet noen grantrær, sier Kongsteien til Nettavisen.

Vandalisert kulturminne

Det som virkelig har satt sinnene i kok er et kulturminne i Lillomarka. Da malmen skulle fraktes fra gruver på Linnerud i 1880, ble det fraktet med hest langs en håndlaget gruvevei. Området er merket som kulturminne. Men det stoppet ikke Bymiljøetaten.

RASERT: Naturvernforbundets leder i Groruddalen, Helge Braathen er sjokkert etter Bymiljøetatens behandling av et kulturminne fra 1880. Foto: Naturvernforbundet

– Dette fremstår som vandalisme overfor et kulturminne. Kulturminner har et eget vern. Det at disse maskinene har kjørt over kulturminnet og denne veien, og sannsynligvis ødelagt det uten at det er mulig å sette det tilbake. Det er en katastrofe, sier gruppeleder i Høyre Øystein Sundelin til Nettavisen.

– Men dere er vel ikke fremmed for å hugge trær?

– Nei. Det er nødvendig å hugge trær i Oslos skoger for å drive en god forvaltning av skogen. Men et kulturminne blir noe helt annet.

Han mener det er en smålighet hos byrådet, som legger en politikk hvor folk ikke får endre på egen eiendom, mens de «vandaliserer» kulturminner selv.

VANDALISME: Høyres gruppeleder Øystein Sundelin mener det Bymiljøetaten driver med er ren vandalisme. Foto: Heidi Schei Lilleås

– Det er så lang avstand mellom liv og lære. Vi politikerne sitter og krangler om fasader og balkonger på Frogner, og takvinduer på St. Hanshaugen, hvor kommunen nekter folk å forbedre eiendommen sin, men så kommer de selv til et kulturminne. Oslo kommune velger å lage egne regler for seg selv, sier Sundelin.

Bymiljøetaten innrømmer imidlertid rutinesvikt i forbindelse med hogst langs kulturminnet.

«En rutinesvikt skjedde da denne maskinen havarerte, tømmer og kvist lå langs løypa, og det måtte ryddes opp. En noe større utkjøringsmaskin ble da valgt, samtidig som godværet tok slutt og regnværet gjorde bakken bløt og bæresvak. Maskinen begynte å lage spor», skriver Bymiljøetaten i Oslo i en e-post til Aftenposten.

Mye hogst

Men denne hogsten føyer seg inn i en rekke av tilfeller med hogst i Oslo som har vekket reaksjoner.

I mars 2019 ble alle trærne i tradisjonsrike Olav Vs gate foran Saga Kino, hugget ned for at det skulle bli en bilfri gate. Hogsten skapte kraftige reaksjoner. I desember 2019 klarte en rekke naboer å stoppe hogst av en rekke lønnetrær på Lambertseter, og beskrev det som den «beste julegaven de kunne fått».

I februar i år ble det på Ila hugget trær for å lage sykkelvei. Det skapte raseri blant naboer i området.

I mai måtte byråd Hanna Marcussen (MDG) beklage etter kommunen hadde hugget en hundremetersskog på Holmlia uten at naboene ble kontaktet.

Ifølge Bymiljøetaten hugger de opp mot 30-50.000 trær i året i Marka. Noe som er en tredobling fra noen tiår tilbake. Mye av grunnen er, ifølge etaten, at ved lite hogst blir det lite mangfold i skogen og både økosystemet i skogen og friluftsarealet blir skadet i lang tid fremover.

Pressevakten i Bymiljøetaten svarer til Nettavisen at det er tidvis nødvendig å felle trær i forbindelse med prosjekter, men de ønsker alltid å erstatte hvert felte tre med et eller flere nye trær.

– For eksempel når det gjelder Jordal Park og området rundt, så plantes det i disse dager 20.000 vekster og 100 nye trær, skriver pressevakten i en e-post til Nettavisen.

Naturvernforbundets leder i Groruddalen Helge Braathen er bekymret for byrådets ambisjon om å plante 100.000 trær.

– Den ambisjonen begynner vi å stille oss spørsmål om. Samlet er det utrolig mange trær som hugges. Det kommer også en rekke planer, med blant annet et nasjonalt skianlegg i lavereliggende strøk. Det vil koste mange trær. Jeg får ikke politikken deres til å stemme med det de sier utad, sier Braathen til Nettavisen.