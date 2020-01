Oslo kommune stopper 20 år gammel Amcar-tradisjon for miljøet: – Galskap

Etter tjue år med biltradisjon i Frognerparken er det slutt. – Som 17. mai uten barnetog, sier Høyre.

Den fjerde juli feirer amerikanerne uavhengighetsdagen. Amerikanere i Norge og USA-entusiaster har i mange år samlet seg i Frognerparken i Oslo. Der holdes det taler, det grilles, og den amerikanske nasjonalsangen synges.

Som del av arrangementet i over 20 år, har foreningen Amcar Norge stilt opp med gamle veteranbiler. Mellom 100 til 200 biler blir stilt ut, og publikum kan fritt komme og titte på bilene mens stolte Amcar-entusiaster forklarer om historien bak bilen.

ÅRLIG TRADISJON: I omtrent 20 år har Amcar stilt opp gamle veteranbiler på 4. juli i Frognerparken. I år har Oslo kommune sagt nei. Foto: Kjetil Nygaard

Men fra og med i år har Bymiljøetaten i Oslo bestemt at det er slutt.

Grønn lunge

– Avslaget fra Oslo kommune handler om at det er veldig uheldig å tillate et stort antall biler inn i en fredet park, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien til Nettavisen.

Han forklarer at parken er en «fredet, grønn park som er sårbar», og at de må begrense slitasje i parken.

– Et biltreff akkurat her er ikke tilrådelig.

Kongsteien forklarer at parken er en «grønn lunge» i Oslo.

– Og barnefamilier, turister og byfolk kommer hit for å slippe nettopp biltrafikk, noe vi også tar med i vurderingen, sier han.

– Hva er det som har endret seg fra tidligere år?

– Vurderingene gjøres fra år til år, og tradisjon er ikke et argument, sier Kongsteien til Nettavisen.

– Arrangementet får lov til å markere 4. juli, men ikke kjøre masse biler inn i parken.

Han sier Amcar Norge ikke tidligere har søkt om biltreff i forbindelse med arrangementet, men etter de så at over 40 biler kjørte inn og parkert i fjor var de i år tydelige overfor ACCN om at biler ikke er tillatt.

American Coordinating Council Norway (ACCN) har ansvar for selve arrangementet, og de skal fortsatt få lov til å ha boder og aktiviteter. Men å parkere biler, det blir ikke lov.

– Feilslått symbolpolitikk

Amcar Norge, som har stått bak den mangeårige tradisjonen, er i harnisk over avslaget fra kommunen.

– Vi har aldri fått en eneste negativ tilbakemelding – det har alltid vært utrolig positivt med publikum, sier markedsansvarlig Henning Kjensli i Amcar Norge.

Organisasjonen anslår at det har vært mellom 10.000 - 15.000 deltagere som har vært innom arrangementet.

Kjensli mener det blir feil å koble dette arrangementet til restriksjoner på biltrafikk.

– Det er ikke snakk om hverdagsbiler. Dette er veteranbiler folk bruker mye tid og penger på – og det er hobbyen deres. Vi har alltid vært veldig nøye med å ikke skape skader på hverken gress eller parken. Det har aldri vært registrert en eneste permanent skade, mener han.

Amcar har markert seg som motstandere av Oslo byrådets politikk med strengere restriksjoner på privatbiler. Men mener dette burde være utenfor den politikken.

– Det er helt greit at sittende byråd har en agenda med å redusere privatbilismen. Vi er ikke enig i det, men det er nå greit nok. Men det å fjerne spesielle biler som gir en opplevelse til et kulturarrangement som har vært problemfritt i over 20 år – det er bare fullstendig feilslått symbolpolitikk, sier Kjensli.

Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) har ikke besvart Nettavisens henvendelse.

Amcar-entusiast og stortingspolitiker Bård Hoksrud (Frp) mener beslutningen er galskap, og forventer at Oslo-byrådet omgjør vedtaket.

ENTUSIAST: Bilentusiast og stortingspolitiker Bård Hoksrud forventer at Oslo-byrådet snur i saken om Amcar-treffet. Foto: Privat

– Dette er en kampanje mot bilister i Oslo. For mange handler dette om en feiring av nasjonaldagen, og da er gamle veteranbiler en del av det. Dette er nok et eksempel på galskapen i Oslo.

– Men det kan vel være greit å holde biler unna en fredet park?

– De som har ansvar for arrangementet har alltid tatt hensyn og ivaretatt parken, og såvidt meg bekjent aldri fått noen klager. Dette handler om at noen vil bil- og bilkultur til livs, sier Hoksrud.

Han forventer at byrådet kommer på banen og gir tillatelse til arrangementet.

– Det er tross alt snakk om at arrangement som foregår én gang i året, sier han.

– Som 17. mai uten barnetog

Heller ikke Høyres gruppeleder Øystein Sundelin er nådig overfor kommunens beslutning.

– Det er like meningsløst som om vi skulle stille oss opp med flagg og nystrøkne klær langs Karl Johan på 17.mai og juble for et barnetog som ikke går forbi. Det må kunne gå an å bruke sunn fornuft, og ikke forby alt man ikke liker eller forstår seg på, sier han til Nettavisen.

– Byrådet har allerede kastet MC-entusiastene ut av byen. Nå skal amcar-folket samme vei. At 4.juli-arrangementet er det samme som biltrafikk i Frognerparken er totalt misforstått. Dette bidrar til et mangfoldig og yrende folkeliv i Oslo. Her forventer jeg at byråden og ordføreren får etaten til omgjøre vedtaket.

