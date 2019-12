Oslo: Lokalaviser får 3 millioner i pressestøtte

Fem lokalaviser i Oslo får hver 600.000 kroner i pressestøtte av det rødgrønne byrådet.

Oslo kommunes første mediestøttetildeling er klar. Og den viser at lokalavisene som har fått støtte for 2019, er Akers Avis Groruddalen, Nordre Aker Budstikke, Nordstrands blad, Sagene Avis og VårtOslo. De fem avisene får altså 600.000 kroner hver, slik at den samlede pressestøtten er på 3 millioner.

Den nye tilskuddsordningen skal stimulere til et mangfold av lokale nyhets- og aktualitetsmedier. Det skal sikre høy kvalitet og uavhengig journalistikk i Oslo.

Søkerne må være utgivere av tekstbaserte nyhets- og aktualitetsmedier som dekker lokale forhold i Oslo. Det er også krav om at en ny utgave skal ha et nytt og egenprodusert redaksjonelt innhold som skiller seg fra innholdet i foregående utgave

Kritisk dekning

- Tildelingen vil styrke den kritiske og uavhengige nyhetsdekningen av Oslos bydeler, sier direktør Stein Slyngstad i Kulturetaten i Oslo kommune i en pressemelding torsdag.

Ifølge pressemeldingen mottok Oslo kommune ni søknader i årets behandlingsrunde. I motsetning til den nasjonale produksjonsstøtten krever ikke Oslo kommune at avisene må ha abonnenter.

- Mange av bydelene er på størrelse med andre norske byer, men det som skjer der går under nyhetsradaren. Tildelingen vil derfor bidra til å styrke lokaldemokratiet i disse områdene, hevder Slyngstad.

Oslo kommunes mediestøtte er en forsøksordning. Det er satt av 3 millioner i støtte hvert år frem til 2021. Kulturetaten forvalter ordningen. Denne etaten har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen.