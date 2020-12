Oslo-prisene eksploderer: Frode hadde kun råd til ett soverom i leiligheten til han og sønnen

Høye boligpriser i hovedstaden skaper utfordringer for dem som vil inn på boligmarkedet.

Torsdag presenterte Eiendom Norge boligprisstatistikken for november. I Oslo steg boligprisene med 1,1 prosent i november og sesongkorrigert med 1,2 prosent.

De seneste tolv månedene er prisoppgangen i hovedstaden på hele 10,4 prosent.

- Det er helt vilt. Det er ikke noe nytt at det er stor prisvekst i Oslo, og at det blir stadig dyrere. Men politikere og vi som samfunn må stille spørsmål til når smertegrensen er nådd for når folk ikke lenger har råd til å kjøpe.



Det sier Frode Pleym (44) til Nettavisen. Han er en av dem som har sett hvor tøft boligmarkedet i Oslo er. I fjor flyttet han flyttet tilbake til Oslo etter ti år i utlandet, og har leid en bolig fram til nå.

I august begynte han å lete etter en leilighet for å kjøpe til seg selv og sønnen, og han ønsket to soverom. Men drømmen gikk i vasken. Han hadde kun råd til en leilighet mer enn ett soverom.

- Vi er veldig glade for å ha fått en leilighet selv om den har bare ett soverom. Vi lever helt fint med å ha en liten leilighet, sier han.

- Dyrt å leie

Selv om han selv har klart å komme inn på boligmarkedet, er Pleym likevel opptatt av hvordan boligprisutviklingen er i hele byen.

- Mange faller av lasset, og har ikke mulighet til å kjøpe. Om prisveksten fortsetter slik, er det logisk at flere faller utenfor. Politikerne kan ikke la det skje, sier han.

Det er heller ikke bare bare å leie, for etter å ha leid bolig det siste året, ser han at prisene også i leiemarkedet er høye.

- Det er jo minst like dyrt å leie som å eie. Kvaliteten på leilighetene er også høyst varierende. Det er selgers og utleiers marked, og det blir et problem for dem som ikke har stor egenkapital eller høy inntekt, sier han.

Pleym håper det kan gjøres noe for at tilbudssiden skal matche etterspørselen.

- Det må bygges mer i storbyområdene. Samtidig må vi få inn en kraftigere regulering av leiemarkedet, for boliger prises ekstra høyt fordi etterspørselen er større enn tilbudet, sier han.

Må bo sentralt

Pleym klarte å kjøpe en leilighet på 43 kvadratmeter ved Sofienbergparken på Grünerløkka i Oslo. For denne betalte han 3,8 millioner kroner.

Selv om leiligheten kun har ett soverom, som sønnen skal få, har Pleym tenkt å finne en løsning i stua for sin egen soveplass.

Han er imidlertid fullstendig klar over at de hadde fått mer for pengene om de flyttet ut av de sentrale bydelene i Oslo, men det var ikke et alternativ for dem.

- Vi måtte finne en leilighet i nærheten av der sønnen min går på skole, og hvor han har sine venner og omgangskrets, forklarer Pleym.

- Det blir så forenklet å si at folk må flytte ut av byen. Det er ikke alle som har den muligheten, og det kan handle om for eksempel familie- eller jobbsituasjon. Dessuten begynner det jo å bli for dyrt for mange selv et godt stykke utenfor byen, sier han.

Han har også bitt seg merke i at boligene også utenfor ring to i Oslo - både for å kjøpe og leie - har steget i pris.

Når prisene for både å leie og kjøpe er høye, valgte Pleym å prøve å få kjøpt bolig for sønnens skyld.

- Jeg ønsket noe stabilt og langsiktig for hans del, og er veldig heldig som har klart å få til det, sier Pleym.

Leieprisene gikk ned

Selv om Pleym erfarer at det er høye leiepriser i Oslo, viser imidlertid nye tall fra Husleie.no at leieprisene har gått ned i november.

Gjennomsnittsprisen gikk ned fra 12.554 kroner i oktober til 12.149 i november. I Oslo er dermed leieprisene nå 4,1 % lavere enn i de var for ett år siden – i november 2019.

Leieprisene i hele Norge for november gikk ned med 2,2 prosent sammenlignet med oktober. Sammenlignet med november 2019, er prisene 0,8 prosent høyere på landsbasis.

- November og desember er tradisjonelt sett ganske stille måneder i utleiemarkedet. Men koronaen påvirker markedet. Vi ser blant annet at mindre boliger er blitt veldig populære fordi mange ikke vil dele leilighet med noen under en pandemi, sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen.

- For Oslos del sank markedet i starten av den første korona-bølgen, men mange studenter var tidlig ute med å skaffe seg bolig før studiestart i år, så juni ble årets sterkeste måned for hovedstaden med en snittpris på 13.430 kroner, sier han.

Merk imidlertid at kun cirka 15 prosent av det norske boligutleiemarkedet betjenes av Husleie.no.

Normalt svakt marked

November er tradisjonelt ingen sterk måned i boligmarkedet, eksempelvis falt prisene i fjor med 0,8 prosent.

- Boligprisene i Norge falt nominelt i november, noe som er normalt for måneden. Det er imidlertid store forskjeller i boligprisutviklingen. Byer som Tromsø, Trondheim, Bodø og Oslo har hatt en sterk utvikling i boligprisene sist måned, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

- Det er veldig sterke tall for Oslo, sa Lauridsen på pressekonferansen. Prisoppgangen ble dermed som ekspertene fryktet. Ifølge Eiendom Norge kan bygging av 10.000 nye boliger i Oslo føre til 10 prosent nedgang i boligprisene i hovedstaden.

De seneste tolv månedene har boligprisene i Norge totalt sett steget med 7,8 prosent. Lauridsen mener boligprisoppgangen i Norge i år definitivt har vært sterkere enn ventet.

- De fleste som prøver å lage prognoser for boligprisene i år har nok bommet ganske kraftig på grunn av korona, sa Eiendom Norge-sjefen. Han regner med at også desember blir sterkere enn vanlig, med flere boliger til salgs enn normalt.

Sterk start

- Vi regner med at vi kommer til å dra med oss en ganske sterk aktivitet inn i 2021, sa Lauridsen.

Tall fra Eiendom Norge torsdag viser at boligprisene fra oktober til november falt med 0,1 prosent.

Nominelt er det første gang på åtte måneder at prisene faller. Men korrigerer vi for det som er normale sesongsvingninger, var det en økning i november på 0,8 prosent. Det er den syvende måneden på rad med sesongjustert oppgang.

I Bergen falt boligprisene i november med 0,5 prosent, men her faller prisene vanligvis enda mer. I Trondheim var det uendrede boligpriser i foregående måned, som er 1,3 prosent sterkere enn normalt. Boligprisene falt i Stavanger med 1,4 prosent, men sesongkorrigert var det en økning på 0,2 prosent.

Interessen fortsetter

Adm. direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, sier i en kommentar at prisutviklingen er sterkere enn normalt, og det lite som indikerer at boliginteressen vil avta.

- Utviklingen bekrefter NEFs analyse av boligmarkedet i koronaåret 2020. Folk flest har fått bedre økonomi som følge av lave renter og nordmenn prioriterer boligkjøp høyt under pandemien, sier Geving.

Personmarkedsdirektør Randi Marjamaa i Nordea sier i en kommentar at det er fortsatt god fart i markedet, og det omsettes boliger av alle typer rundt omkring i hele landet.

- Vi opplever at det er få tilfeller hvor budrunder tar helt av, og de fleste boliger går rett rundt takst.I et normalt år stilner boligmarkedet utover i desember, men det blir spennende å se hvordan markedet blir denne julen, sier Marjamaa.

