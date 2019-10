Oslo sentrum lever i beste velgående

I et innlegg i Nettavisen 15. oktober kunne vi lese om en kjøpesterk bestemor som takket farvel til Oslo sentrum og «lyste fred over ditt minne og håper du gjenoppstår et annet sted».

Av Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening

Som ofte, når noen tar farvel, er det trist, og vi håper vi kan si «på gjensyn». Vi ønsker selvsagt ikke å miste denne bestemoren, men heller å tilrettelegge slik at hun ønsker og trives med å komme til sentrum for å handle.

Å skape et attraktivt sentrum

Vi kan i alle fall love henne at det er akkurat det Oslo Handelsstands Forening jobber for: Å skape et sentrum som er attraktivt for handel, servering og et samlingspunkt når folk skal treffes for å gjøre noe hyggelig sammen.

Bestemoren skriver at kvinner som henne ikke ønsker å handle på nettet fra utenlandske nettbutikker, de ønsker å handle lokalt og i butikk. Hun vil heller ikke kjøre kollektivt med tunge bæreposer rett før jul, det blir for tungvint. Hun skriver at hun vil kjøre varene fra «dør til dør».

Oslo Handelsstands Forening kan ikke love å få tilbake gateparkeringen i Oslo sentrum. Men, vi kan love at vi jobber for å få til gode løsninger med flere holdeplasser for kollektivtrafikken og bedre utnyttelse og løsninger i byens parkeringshus. Kanskje vi etterhvert kan reservere plass i et parkeringshus til en overkommelig pris?

Posehotell og hjemkjøringstjeneste

Dessuten, jobber vi nå med å etablere et «posehotell» og en hjemkjøringstjeneste av varer, noe som vi ønsker å teste ut som en pilot i forbindelse med årets julehandel.

Planen er at vi i november og desember vil opprette «posehotell» og hjemkjøringstjeneste fra fire sentrale kjøpesentre; Aker Brygge, Paléet, GlasMagasinet og Oslo City.

Her kan du gratis «parkere» alle innkjøpene dine (uavhengig av hvor de er kjøpt) og hente senere. Eventuelt kan du få varene levert hjemme, men da mot en liten kostnad.

Fremtidens bytransport er kollektiv

Oslo må i fremtiden basere seg på at kundene kommer til sentrum med kollektivtransport (93 prosent gjør allerede det). Vår visjon er å få til en løsning der vi legger til rette for hjemkjøringstjeneste og posehotell i alle butikker - hele året.

Oslo sentrum har mye å by på og vi håper vi kan si på gjensyn og at denne bestemoren igjen vil benytte byens mange muligheter med butikker, restauranter og kulturtilbud.

Vi håper hun tar med seg barnebarna til en julepyntet by, gjør sin julehandel og leverer for hjemkjøring til avtalt tid, går på restaurant og får med en juleforestilling på teater eller en tur på kino.

Oslo sentrum lever i beste velgående. Velkommen!