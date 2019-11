Oslo slått av to nabohovedsteder

Oslo må se to nabohovedsteder foran seg på listen over verdens mest velstående og inkluderende byer.

113 byer over hele verden er vurdert i en ny kåring av hvilken by som er best til å skape muligheter for byens innbyggere. Bak den såkalte PICSA-kåringen (Prosperity & Inclusión City Seal and Awards), står konsulentselskapet D&L Partners.

Oppdragsgiver var de baskiske regionmyndighetene og borgermesteren i Bilbao, og listen ble presentert på en konferanse torsdag ettermiddag.

Kåringen ser ikke bare på økonomisk vekst, bruttonasjonalproduktet per innbygger. PICSA-kåringen vurderer også forhold som livskvalitet, tilgang på utdanning og informasjonsteknologi.

Les også: Slik skal de plante 100.000 trær i Oslo

I tillegg rangeres byene etter personlig sikkerhet, tilgang til boliger og helsetjenester, samt miljø og naturressurser. En sentral faktor er også hvor inkluderende byene er.

Rådyre Zürich

Og øverst på verdenslisten troner som vi ser rådyre Zürich i Sveits, en by som år etter år går igjen på listen over verdens dyreste og mest eksklusive byer. Prisnivået her ligger for en rekke varer over nivået i Oslo.

Den største byen i Sveits får en totalscore på 78,2 poeng, et godt stykke foran Østerrikes hovedstad Wien. Zürich får ingen enkeltplasseringer helt på toppen, men vurderes som verdens nest beste by på verdiskapning og livskvalitet.

På tredjeplass totalt kommer København, på femteplass har vi Helsinkfors. Først på syvendeplass finner vi Oslo med en score på 69,8 poeng.

Les også: Her kommer Norges dyreste boliger - vanlig folk har ingen sjanse

Dyre boliger

Oslo scorer dårlig (23. plass) på hva den jevne innbygger har råd til av boliger ut fra lønningene. Aller best ut her kommer Luxembourg by.

Statistikk fra Eiendomsverdi viser at en sykepleier som tjener brukbare 550.000 kroner i året kun har råd til å kjøpe 3 prosent av boligene i Oslo. PICSA tar utgangspunkt i en ettromsleilighet i sentrum.

Den dårlige rangeringen omfatter også miljø. Derimot scorer vår hovedstad bra (7. plass) på personlig sikkerhet, altså lav kriminalitet, samt at vi har mange med høy utdanning. Denne scoren omfatter også internett-tilgjengelighet.

Innenfor verdiskapning (BNP) og livskvalitet kommer vi på 12. plass. Her får Taiwans hovedstad Taipei toppscore.

Les også: Saltbruken i Oslo har eksplodert med MDG i byråd

Stort sett Europa

Blant de 25 øverste byene vi har listet opp i tabellen, tilhører hele 21 av dem Europa. Bortsett fra Reykjavik er alle de nordiske hovedstedene med på Topp 25-listen, men Stockholm er helt nede på 15. plass.

I bunnen finner vi for øvrig Kairo med svært beskjedne 11,4 poeng. Et ikke overraskende funn er at byene på topp ligger i utviklede økonomier, mens byene på bunn hører hjemme i såkalte fremvoksende økonomier.

Dette er land som på noen områder er godt utviklet, men også har klare mangler innenfor områder som velferdstjenester, infrastruktur, teknologi osv. Landene kan til dels ha stor fattigdom og kontraster, som India.