Oslo-tiltak: Her er de nye smittevernsreglene hos Rema, Kiwi og Coop

Nå innføres det påbud om munnbind på butikker i Oslo, om du ikke kan holde én meters avstand. Men det er ikke den eneste endringen.

Mandag innførte byrådet nye koronarestriksjoner som følge av økt smitte i hovedstaden, og ett av disse er altså bruk av munnbind innendørs på offentlige steder fra og med torsdag klokka 12.00.

Tidligere denne uken sa dagligvarekjedene at de måtte se på om de skulle gjøre noen endringer av rutinene og retningslinjene sine. Nå har de hatt noen dager på seg, og vi har sjekket statusen.

Munnbind-påbud for ansatte

I perioder med mange kunder i Coops butikker, vil det i enkelte butikker kunne være kundeverter som skal passe på hvor mange kunder som er inne samtidig. Det skal være få nok kunder til at man kan overholde tilstrekkelig avstand.

- Dette har vi jobbet med siden mars, og har gode rutiner på plass, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen forteller at de i perioder med mye kundetrafikk.

Det er imidlertid ikke bare kundene som må holde avstand og bruke munnbind.

- Ansatte som ikke klarer å overholde 1 meter avstand til andre skal bruke munnbind, sier han og legger til:

- I utgangspunktet legger eksisterende rutiner opp til at riktig avstand blir overholdt mellom ansatte i våre butikker, så det skal ikke være nødvendig med munnbind unntatt i helt ekstraordinære situasjoner.

Også Bunnpris innfører munnbind-påbud for ansatte der de ikke kan holde god nok avstand til hverandre og kundene.

- Vi har jobbet nå med å få utsendt munnbind til alle våre ansatte. De skal bruke det om de ikke kan holde én meters avstand, men de kan bruke det uansett om de vil. Det har de også hatt mulighet til gjennom hele pandemien, sier Trond Wang, nasjonal driftssjef i Bunnpris, til Nettavisen.

Skal gi trygg julehandel

- De samme regler, retningslinjer og lokale påbud fra myndighetene gjelder hos oss som i resten av samfunnet. Jevnt over er både kunder og ansatte flinke til å holde god nok avstand i butikken, sier PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000 til Nettavisen.

Byrådsleder Raymond Johansen er bekymret for smitten i Oslo når færre busser går. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: (NTB scanpix)

- Om det blir mulighet for trengsel i butikk, er kontrollert innslipp et tiltak vi har brukt før kan ta i bruk ved behov igjen, legger han til.

Hägg sier at kundene generelt har vist stor forståelse når de har måttet vente et par minutter for å komme inn. Han mener også vi skal kunne gå en trygg julehandel i møte, dersom alle fortsetter som de har gjort:

- Gjennom både påsken, 17. mai-helga og sommeren viste kundene at de evner å planlegge og spre handelen utover dagen, unngå trengsel, holde avstand, betale kontaktløst og vise hensyn - samtidig som vi har hatt det laveste sykefraværet noensinne, sier Hägg.

Gode rutiner på plass

Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi og Meny, har også gode rutiner på plass.

- Eksisterende rutiner og smittevern er i utgangspunktet godt nok, og vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes retningslinjer, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen.

Hun påpeker at bruk av munnbind kommer i tillegg til andre smittevernregler, og at det skal brukes der det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand. Det er likevel viktig å fortsette å prøve å holde minimum én meters avstand, vaske hender og ikke ta på varer du ikke skal kjøpe.

Norgesgruppens butikker har allerede pleksiglass i kassen, men de ansatte vil også bruke munnbind om de ikke kan holde god avstand til kunder og andre ansatte.

- Vi vil sørge for at ansatte har munnbind tilgjengelig, sier Søyland.

PÅBUD: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (til venstre), innfører munnbind-påbud når man ikke kan holde én meters avstand i butikker. Det påvirker dagligvarekjedene. Fra venstre etter Raymond: Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop, kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen og Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000. Foto: Trond Lepperød/Halvor Ripegutu/Alexander Winger/Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Ber deg unngå å ta med hele familien

Kristiansen i Coop påpeker at de allerede har gode og ekstraordinære rutiner på plass, og har hele tiden jobbet for at kunder og ansatte skal kunne holde tilstrekkelig avstand i butikkene.

De har repetert disse rutinene.

- Butikkene tar for eksempel en ekstra sjekk på gulvklistremerker som oppfordrer til å holde avstand, samt plakater som ber kundene våre om å unngå å ta med hele familien eller vennegjengen på handletur, sier han.

Kristiansen legger imidlertid til at de viktigste rutinene og anbefalingene fremdeles er å holde tilstrekkelig avstand, bruke hånddesinfeksjon, og ha gode nyse- og hostevaner.

Bot for manglende munnbind i Danmark

Torsdag morgen meldte NTB at Danmark varsler mulige bøter for dem som går i butikken uten munnbind. Det kommer fram i den oppdaterte danske koronaforskriften.

– Utgangspunktet er at vi tror at alle kunder kommer til å ha munnbind. Men forskriften som kom onsdag kveld, åpner muligheten for at man kan få bot hvis man ikke bruker munnbind, sier kommunikasjons- og analysesjef Lars Aarup i Coop.

Barn under tolv år og personer med enkelte fysiske lidelser er unntatt fra påbudet.

Foreløpig er det ikke kjent om du kan få bøter for å bryte munnbind-påbudet i butikker i Norge, og kjedene kan i alle fall ikke gjøre noe.

- Vi har ingen myndighet til å bøtelegge kunder som ikke overholder retningslinjer, eller lovbrudd for den saks skyld, sier Kristiansen i Coop.