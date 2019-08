Oslo-topp dropper partivenninnen: Inngår ny millionkontrakt om klima-PR

Etter sterk kritikk har Klimaetatens direktør droppet partivenninnen som PR-rådgiver, og signert ny kontrakt – med samme selskap.

Nettavisen omtalte i slutten av juni at Oslo kommune, ved klimaetaten og Miljøhovedstaden-prosjektet hadde brukt 30 millioner kroner på klima-PR.

Klimaetatens direktør Heidi Sørensen var øverst ansvarlig for å administrere avtalen. På motsatt side, og som en av de sentrale konsulentene i avtalen, var Silje Tveitdal. De bekreftet begge at de var venner, og hadde jobbet sammen i en årrekke gjennom sentrale posisjoner i Sosialistisk Venstreparti (SV).

Sørensen hadde vurdert sin egen habilitet, men denne vurderingen hadde hun gjort selv.

Brøt kontrakten

Summen på 30 millioner kroner var et brudd på kontrakten, som hadde en ramme på 12 millioner kroner over fire år.

Tidlig i juni ble Klimaetaten klar over problemet, og lyste ut et nytt anbud for å få en PR-leverandør.

– Jeg beklager vurderingen vi gjorde da avtalen ble fornyet i 2018. I ettertid ser vi at dette var en dårlig vurdering og vi burde allerede da ha utlyst nye anbud, sier direktør Heidi Sørensen i en pressemelding i tidlig juni.

Det var nettstedet Kampanje som først omtalte utlysningen av en ny PR-avtale.

Nytt anbud – samme leverandør

Nylig har Klimaetaten inngått en ny avtale, etter en anbudsprosess. Og valget falt på Redink, den samme leverandøren som tidligere. Men denne gangen er underleverandøren Footprint, hvor partivenninnen jobbet, ikke lenger en del av avtalen.

Kommunen har imidlertid økt rammene betydelig, og avtalen har en ramme på åtte millioner kroner i året.

På spørsmål om hvorfor samme leverandør ble valgt, svarer Klimaetaten følgende:

– Redink skilte seg fra de andre tilbyderne gjennom den beste oppdragsforståelsen, tydelig beskrivelse av dedikerte ressurser til alle deler av oppdraget og gode referanser utover Klimaetaten for tilsvarende oppdrag av tilsvarende vanskelighetsgrad, sier kommunikasjonsjef i Klimaetaten Merete Agerbak-Jensen.

SAMME LEVERANDØR: Merete Agerbak-jensen er kommunikasjonssjef i Klimaetaten. Hun forsikrer at deres tidligere kontraktsforhold til samme leverandør ikke har vært vektlagt. Foto: (Unicef)

Hun forsikrer om at det tidligere forholdet til Redink ikke har vært relevant.

– Det ble ikke på noe punkt i vurderingen lagt vekt på at Redink har hatt tilsvarende oppdrag for Klimaetaten siden juli 2016, sier hun til Nettavisen.

16 mill.

Nettavisen har fått innsyn i den signerte kontrakten. Ifølge avtalen mellom Redink og Klimaetaten, er det blant annet følgende oppgaver Redink skal gjennomføre for etaten:

Produksjon av grafisk design, animasjon, foto og video til KlimaOslo, sosiale medier

Produsere tekster til nettsider.

Markedsføring i sosiale medier

Utarbeide analyse og rapporter om utviklingen av KlimaOslo og klimaskolen.no

Ifølge kontrakten har den en ramme på 16 millioner kroner over to år.

Avdelingsdirektør i Redink, Birger Baug, er naturlig nok fornøyd med å ha landet storkontrakten med kommunen.

– Vi er selvfølgelig svært fornøyd med å vinne denne kontrakten i skarp konkurranse med noen av Norges aller beste byråer, sier han til Nettavisen.

Han mener det er spesielt viktig for dem å jobbe med det de mener er «vår tids aller viktigste tema», nemlig klima.

– Vi er derfor stolte av at vi får fortsette å bistå kommunen med å lage innhold som gjør det lettere å nå de klimamålene nesten samtlige partier i Oslo står bak.