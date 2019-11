Oslo-villa selges for 80 millioner - trenger oppussing

En villa ovenfor Slemdal i Oslo vest er til salgs for hele 80 millioner.

Det er nok en gang ringreven Tom Elliot Johnsen som har fått salgsoppdraget. Prislappen han går ut med denne gangen, er nok en gang 80 millioner, for den 380 kvadratmeterstore villaen ovenfor Slemdal.

Men det er ikke nyeste standard som nå skal ut i markedet, og Nettavisens Økonomi stusser litt på prisantydningen.

- Det er en stor, flott eiendom på 4,5 mål tomt i beste strøk på Slemdal i «Heming-land» (velstående idrettsklubb, red.anm.), med utsikt og sol. Villaen ligger sydvendt, på hjørnet av Jegerveien og Ekornveien, på en kolle, der eiendommen er lett skrånende oppover, men det er ikke bratt. Om vinteren er det nok litt havutsikt, sier Johnsen.

- Men det er oppussingsbehov?

- Ja, villaen trenger modernisering og oppussing, men den er herskapelig og stilfullt utformet i Jugend-stil, svarer Johnsen.

NOK ET STORSALG: Tom Elliot Johnsen i Sem & Johnsen prøver seg med 80 millioner i prisantydning ovenfor Slemdal. Foto: (Sem & Johnsen)

Tennisbane og svømmebasseng

En tomt på hele 4,5 mål kan gi utbyggingsmuligheter. Johnsen sier reguleringen er etter den vanlige småhusplanen, men at privatpersoner kan ha interesse for en så stor tomt.

- Det er plass til både svømmebasseng og tennisbane hvis man ønsker det, sier den erfarne eiendomsmegleren.

Eieren er for øvrig 102 (!) år gamle Turi Beer, som har bodd der i en «mannsalder», for ikke å si kvinnealder. Faktisk er eierens alder identisk med villaens alder.

HEMING-LAND: Villaen ligger ovenfor Slemdal, ved Gråkammen, i såkalt Heming-land. Foto: (Sem & Johnsen)

Klassisk eiendom

I annonsen fra Sem & Johnsen beskrives eiendommen som en klassisk villaeiendom, med en særdeles flott beliggenhet nær Marka. Eiendommen er ifølge annonsen både barnevennlig med sol, utsikt og en idyllisk tomt. Den er altså stor.

Men eiendommen trenger oppussing og modernisering og har fått tilstandsgrad 2 og 3. Tilstandsgrad 2 (gul) tyder på middels kraftige symptomer, mens Tilstandsgrad 3 (rød) betyr kraftige symptomer, som sammenbrudd og total funksjonssvikt.

Her skal det sies at mesteparten av boligene som er bygd på 1970-80 tallet, eller før, ofte vil få tilstandsgrad på punktet om for eksempel drenering, rett og slett på grunn av alderen på konstruksjonen.

Men gott prisantydningen på 80 millioner kroner, snakker vi om en av landets aller dyreste boliger som er til salgs. Det er bre tre eiendommer som har en høyere prisantydning, i særklasse er Østre Holmen Gård, der prislappen kan ende opp i 170-175 millioner kroner.

Heldig

Så langt har ingen slått til her. Johnsen er som Nettavisen Økonomi skrevet noen ganger involvert i en rekke store transaksjoner i år, selv om det er få som er landet.

- Jeg har vært heldig med tildelingen av pene ting, det er flott å jobbe med sånne objekter. Og så har jeg snart vært i denne bransjen i 40 år, jeg får erfaring, sa den erfarne megleren for tre måneder siden.

- Hvor lenge har du tenkt å holde på?

- Så lenge jeg er populær, svarer Johnsen,