OsloMets ansatte får 10.000 kroner ekstra i desember

De ansatte ved OsloMet får et flatt tillegg på 10.000 kroner i desember for den ekstra innsatsen mange ansatte har måttet gi under koronaperioden.

Fagforeningene og representanter for arbeidsgiveren ble 6. november enige om at alle ansatte ved OsloMet med fastlønn skal motta et engangstillegg på 10.000 kroner før skatt, skriver Vårt Oslo.

– Tillegget er ment som en anerkjennelse av den gode innsatsen og løsningsviljen fra alle ansatte, skriver rektor Curt Rice på OsloMets nettsider.

Det var Khrono som omtalte saken først.

OsloMet har i overkant av 2.200 ansatte og blir finansiert med rundt 2,5 milliarder kroner over statsbudsjettet.

