Oslos minste enebolig solgt for 3,1 millioner kroner

Boligen skal ha blitt solgt for litt over prisantydningen.

Tidligere i sommer ble en 23 kvadratmeter stor «enebolig» på Kampen i Oslo lagt ut for salg for den nette sum av 2,8 millioner kroner.

- En sjelden sjanse på Kampen. Dette er en lekker «enebolig» over to plan i et eget bakgårdsbygg, sto det i annonsen.

Bygget skal være en tidligere stallbygning som ble renovert og ombygget til bolig i tidligere i 2019.

Nå er altså boligen solgt. Megler Henrik Nylænder Nilsen opplyser til Nettavisen at den ble solgt for 3,1 millioner kroner.

Boligen går over to etasjer, der det i første etasje er entré, bad og soverom, mens det i andre etasje er stue/kjøkken. I andre etasje er det også en balkong, som ifølge annonsen har gode solforhold.

Felleskostnadene i boligen er i det nedre sjiktet, med 508 kroner i måneden. De inkluderer kommunale avgifter, felles gårdsforsikring og felles strøm.