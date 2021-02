Østberg-familien satset tungt på grønne investeringer - måtte ta store tap

– Har påført konsernet en meget stram likviditet over tid, skriver styrelederen.

Rally-pappa og IT-millionær Morten Østberg har gjennom årene satset innen flere sektorer med familieselskapet Østbergs AS - inkludert motorsport, handel og motorsport.

Det ferske årsregnskapet fra 2019, som Dagens Næringsliv omtalte først, viser imidlertid at familieselskapets ferske bærekraftsatsing på batteriselskapet Wavetech har ført til alvorlige innhogg i egenkapitalen.

Østbergs egenkapital ble redusert til nær 27 millioner kroner i 2019 - fra 178,8 millioner i 2018.

– Feilinvestering

Selskapet har jobbet for å omstille seg til mer bærekraftige virksomheter, og batteriselskapet Wavetech var et ledd i denne strategien.

– Investeringen ble gjennomført på basis av hva som ble oppfattet som sikker informasjon, blant annet fra eierne om at selskapet stod foran en snarlig børsnotering på Nasdaq US i løpet av sommeren 2019. Det oppstod i stedet en konflikt blant eierne, som satt hele prosessen på vent, skriver styreleder Østberg i årsregnskapet og fortsetter:

– Dette må derfor karakteriseres som en midlertidig feilinvestering, som har påført konsernet en meget stram likviditet over tid. Som også har vedvart etter årets slutt.

Wavetech-smellen kom etter at Østberg-familien i 2019 tok over ETG Resources (nå: Global Capital), som satt på eierandeler i batteriselskapet Wavetech, som har måttet foreta betydelige nedskrivninger. Østbergs AS skriver i årsrapporten at det er fremdrift i Wavetech, og at selskapet sikter seg inn på en notering på en ledende børs i årsskiftet 2020/2021.

Norske Dag A. Valand og advokat Brynjar Meling står bak Wavetech - som har fått den planlagt børsnoteringen utsatt en rekke ganger.

Håper på comeback

Totalt endte Østbergs-konsernet opp med et resultat før skatt på minus 153,3 millioner kroner i 2019.

I en e-post til Dagens Næringsliv skriver styrelederen Morten Østberg at han håper på et bedre 2021:

– Inntjening på ny virksomhet vil først komme til sin rett inneværende regnskapsår, som forventes å bli et comeback år for konsernet, skriver Østberg til DN.

I årsrapporten skriver styret at konsernet, på tross av den pressede situasjonen, har klart å dekke sine forpliktelser løpende.

I tillegg til satsingen på batterier, har konsernet bygget seg opp innen solenergi og «waste to energy».

