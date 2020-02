Over 5 mill. i støtte til kunst med mensenblod, sæd og avføring: – Drittlei av drittkunst

Stortingspolitikerne Himanshu Gulati og Silje Hjemdal er «drittlei av drittkunst».

STORTINGET (Nettavisen Økonomi): – Dette er ekte kunst, sier en smilende Himanshu Gulati og får nikkende godkjennelse av kollega Silje Hjemdal.

Vi står inne på Eidsvollsgalleriet på Stortinget hvor veggene er prydet av malerier av 18 eidsvollsmenn, som var med å spikre sammen den første grunnloven Norge skulle se.

Hjemdal og Gulati er stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet som nylig har fått jobben med kulturpolitikk. Og de starter friskt, med et angrep på kulturrådet for å dele ut millioner til kunst med mensenblod, sæd og avføring.

– Vi er rett og slett drittlei av drittkunst, sier Gulati mens Hjemdal ler høyt.

FEM MILL: I løpet av et år har Kulturrådet bevilget fem millioner kroner til kunst med mensenblod, sæd og avføring. Nå krever stortingspolitikerne svar. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

37 mill. til rumpemaler

Saken som startet engasjementet deres var Nettavisens sak om den nå meget omtalte «rumpemaleren».

Kunstneren Vegard Vinge hadde over flere år fått tildelt 37 millioner kroner i støtte fra Kulturrådet. Vinge er mest kjent for å kaste avføring på publikum, tisse på scenen og sprute maling ut av rumpa. Summen tilsvarer omtrent tre millioner kroner i året.

– Vi begynte å undersøke dette, og så at det er flere prosjekter med enten mensenblod, sæd, avføring eller slikt som denne rumpemaleren. Det vekker sterke reaksjoner blant vanlig folk, sier Silje Hjemdal.

Hjemdal og Gulati fant flere saker, ved god hjelp av Facebook-siden Sløseriombudsmannen.

En annen kustner fikk 50.000 kroner fra Kulturrådet for å smøre menstruasjon på papir. Kulturrådet delte også 1,2 millioner kroner i 2017 og 2018 til en forestilling om en som sitter i sin egen sæd.

– Det er ganske merkelig. I Norge er det utbredt enighet om at man skal være med å finansiere viktige ting for fellesskapet. Men når de ser slikt, tenker de at det er en aprilspøk, sier Hjemdal.

Gulati skyter inn at flere trodde det var «fake news» da saken om «rumpemaleren» ble publisert.

Hun tenkte først at dette var snakk om et enkelt tilfelle. Men med en gang hun begynte å sjekke ut saken var det flere andre lignende tilfeller hvor kunstnere har fått vesentlige beløp for å male med mensenblod, sitter i egen sæd eller bruker avføring i kunsten.

Derfor har duoen sendt inn et spørsmål til kulturminister Abid Raja (V) hvor de spør hvordan Raja har tenkt å sikre at Kulturrådet forvalter offentlige midler på en «forsvarlig måte».

OPPRØRT: – Folk er opprørt, og tror det er fake news, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Folk er opprørt. De ser at det er eldre på sykehjem som ikke får plass eller aktivitetstilbud. Mens andre får millioner for å drive å besudle dette her. Det skjønner jeg provoserer, sier Hjemdal.

– Men hvordan skal man trekke den grensen?

– Det er laget et system for at politikerne skal ha armlengdes avstand, og det er i utgangspunktet bra. Men det er åpenbart at det er noe som ikke fungerer når det går store beløp til såpass spesielle prosjekter som strider så mye med vanlig folks oppfatning, sier Hjemdal.

Gulati skyter inn at de er veldig for kunstnerisk frihet. Men dette handler om hva det offentlige skal støtte.

– Dette er skattepenger som går til noe som involverer avføring, sæd og menstruasjonsblod. Dette trenger ikke – og bør ikke det offentlige bruke penger på.

De forsikrer om at enhver som ønsker å sprute maling ut av anus skal ha fullt lov til det. Men det krever at du gjør det av egen lomme.

– Om folk vil sprute maling ut av anus, må de gjerne gjøre det – men det må være på deres egen fritid og ikke at skattebetalerne betaler for det, sier Hjemdal.

– Må stilles til veggs

Den anerkjente kunsteren og kitschmaleren Odd Nerdrum skrev nylig et innlegg i Dagbladet hvor han kritiserte Kulturrådet.

– Er det slik at ingen vil tørre å ta opp problemet med dette pengesløseriet? Er de folkevalgte så feige at de ikke tør å stoppe det? spør Nerdrum i et innlegg.

Han mener Kulturrådet må stilles til veggs.

– Når mine skattepenger blir brukt til å finansiere avføring på offentlig scene må jeg protestere, skrev han.

STILLES TIL VEGGS: Kunstner Odd Nerdrum mener Kulturrådet må stilles til veggs. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Kulturrådet selv avviste fullstendig kritikken. I et innlegg med tittelen «Sykt om Kulturrådet» forsvarte direktør Kristin Danielsen bevilgningene Nerdrum kritiserte.

– De siste ukene har mange latt seg fascinere av et videoklipp der kunstneren Vegard Vinge utøver eksperimentell scenekunst. Provoserende kunst vil alltid ha en plass både i norsk kulturliv og i Kulturrådet. Det gjelder både den kunsten som gjør at du kaster deg inn i kommentarfeltene, og den kunsten som fører til en justisministers avgang.

– Men akkurat som Nerdrum nok foretrekker å bli vurdert på mer enn et utsnitt av et maleri, så bør vi gjøre Vinge den tjenesten å se mer enn tjue sekunder av hans mangeårige karriere før vi feller en dom, skrev Danielsen.

Tilbake på Eidsvollsgalleriet er stortingspolitikerne lite fornøyd med rådets svar, og er klare for å utfordre hegemoniet til Kulturrådet. Som i løpet av året forvalter totalt 1,3 milliarder kroner i tilskudd og stipender.

OVER EN MILLIARD: Kulturrådet bevilger over 1,3 millioner kroner i tilskudd og stipender i året. Nå vil politikerne ha en gjennomgang. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Det er på tide å utfordre Kulturrådet. De har ikke kommet med noe godt svar om hvorfor våre skattepenger skal gå til dette, sier Hjemdal.

Hun vil ikke avvise at hele rådet burde nedlegges, og det burde finnes andre løsninger.

– Det er over en milliard kroner som forvaltes. Det er viktig med «checks and balances», og at man rydder opp når det er ting som ikke er som det bør være. Dette strider med sunn fornuft, sier Gulati.

Slår tilbake med samme mynt

Den nyslåtte kulturministeren Abid Raja (V) fyrer tilbake med samme mynt.

SAMME MYNT: Kulturminister Abid Raja (V) svarer tydelig på spørsmålet om han mener Kulturrådets midler blir brukt forsvarlig. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

– Dette er et spørsmål som jeg er veldig glad for å få, for dette handler om noe som er veldig viktig for meg å kjempe for, svarer Raja på spørsmålet om kunst med sæd, avføring og mensenblod.

– Selv om vi ikke alltid føler det sånn, og selv om vi ikke alltid liker det, bidrar nemlig kunsten sakte men sikkert til å øke toleransen for det vi tidligere opplevde som fremmed, som rart, som uforståelig.

Raja vil ikke gripe inn og endre på Kulturrådets retningslinjer, og mener det må være en «armlengdes avstand» til pengesekken.

– Som kulturminister forvalter jeg nemlig statlige midler til feltet etter prinsippet om armlengdes avstand. Dette innebærer at tilskuddsmottagerne er faglig uavhengige, og at beslutninger som krever kunst- og kulturfaglig skjønn, ikke underlegges statlig styring, sier Raja.

Han mener det er viktig at også den litt mer spesielle kunsten kommer frem, og at det blir dekket i mediene.

– Det var over 4700 tildelinger til kunst- og kulturprosjekter i hele landet i 2018. At noen av tildelingene trekkes frem i media synes jeg er helt supert, for jeg vet også at mange ikke selv oppsøker kunst- og kulturopplevelser utenfor egen komfortsone, skriver han.