Over 800 millioner utbetalt til sammenslåtte kommuner

Mandag ble det utbetalt til sammen 820,4 millioner kroner i reformstøtte til 43 nye kommuner som slo seg sammen i perioden fram til årsskiftet.

Støtten avhenger av antall innbyggere i den nye kommunen. Ti store kommuner med over 50.000 innbyggere, blant annet Stavanger, Trondheim og Kristiansand, har fått utbetalt 33,5 millioner kroner. De minste kommunene med under 15.000 innbyggere får utbetalt 5,6 millioner kroner.

Det legges ingen føringer på bruk av reformstøtten. Støtten var et økonomisk virkemiddel for å få kommuner til å slå seg sammen i kommunereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2014.

Regjeringen har som målsetting at alle skal ha like god tilgang på velferdstjenester og mener det krever større kommuner med sterke fagmiljøer. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener derfor at det fortsatt er behov for sammenslåinger.

43 sammenslåtte kommuner fikk mandag over 800 millioner kroner i reformstøtte:

Stavanger 33.471.000 kroner

Sandnes 33.471.000

Ålesund 33.471.000

Drammen 33.471.000

Nordre Follo 33.471.000

Asker 33.471.000

Lillestrøm 33.471.000

Tønsberg 33.471.000

Kristiansand 33.471.000

Trondheim 33.471.000

Molde 27.892.000

Moss 27.892.000

Indre Østfold 27.892.000

Øygarden 27.892.000

Narvik 22.314.000

Aurskog-Høland 22.314.000

Lindesnes 22.314.000

Kinn 22.314.000

Voss 22.314.000

Bjørnafjorden 22.314.000

Alver 22.314.000

Sunnfjord 22.314.000

Steinkjer 22.314.000

Namsos 22.314.000

Orkland 22.314.000

Senja 22.314.000

Holmestrand 17.064.000

Volda 5.578.000

Fjord 5.578.000

Hustadvika 5.578.000

Hamarøy 5.578.000

Midt-Telemark 5.578.000

Lyngdal 5.578.000

Ullensvang 5.578.000

Sogndal 5.578.000

Stad 5.578.000

Heim 5.578.000

Hitra 5.578.000

Ørland 5.578.000

Åfjord 5.578.000

Nærøysund 5.578.000

Hammerfest 5.578.000

Tjeldsund 5.578.000

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

