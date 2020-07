Over hundre tusen taxfree-varer revet vekk

Koronakrisen har ført til massive tap for taxfree-butikkene i Norge, men utsalg av en rekke varer i vanlige butikker har fått nordmenn til å gå mann av huse.

Det er Travel Retail Norway (TRN) som er landets dominerende taxfree-aktør, og stengte landegrenser og lite flytrafikk førte til at de satt inne med ekstremt mange varer. Mange av produktene nærmet seg også forfallsdato mens utsiktene for utenlandsreiser fortsatt var dårlig.

- Vi solgte unna det meste på vår outlet på Jessheim storsenter i løpet av fem uker, men mesteparten solgte vi den første helga, forteller kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i TRN til Nettavisen.

GOD BUTIKK: Haakon Dagestad i Travel Retail Norway AS har gjort millionbutikk på å selge ut flyplassgodteri i leide lokaler på Jessheim. Foto: Caroline Bjerkland (Mitt Jessheim)

- Vi stengte butikken 31. juni, og totalt tjente vi to millioner kroner, forteller han.

Mitt Jessheim omtalte omsetningsgevinsten først.

Det var Kvikk Lunsj, Bamsemums, Melkehjerter og 30-pakning med Extra tyggegummi det gikk mest av.

- En del av varene på outleten ble solgt for en lavere pris enn på taxfree-butikkene på flyplassene, men det er bedre å selge varene billige enn å tape alt, sier han.

118.000 varer revet vekk

Med varer for flere millioner kroner på lager som nærmet seg utløpsdato, var de nødt til å selges så raskt som mulig. En del av varene ble blant annet solgt gjennom flere av Norgesgruppen sine butikker - både Spar, Meny og Kiwi.

- Rundt 30 Kiwi-butikker landet over har solgt totalt 118.000 taxfree-varer de siste ukene. Vi tok inn 190.000 varer, så vi har fortsatt mye igjen. Og vi vil få inn noe mer fortløpende, sier Nora Mile Helgesen til Nettavisen.

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, forteller til Nettavisen at hun har ikke oversikt over verken mengden eller hvor mye de har omsatt for.

- Varene er distribuert via Verdimat, som tar inn og selger overskuddsmat videre til butikker, sier hun.

Det er stort sett godteri og sjokolade de har tatt inn i sine butikker. Søyland påpeker imidlertid at de har betalt avgifter som normalt, selv om forbrukerne har fått kjøpt varene til reduserte priser.

- Vi er opptatt av å redusere matsvinn, og da har dette vært en god måte å bli kvitt overskuddsvarer på, sier hun.

Varer som har stått uåpnet på pall er solgt til grossister og vil havne ut i butikkene, skrev Mitt Jessheim søndag.

– Det viktigste for oss nå er en jevn vekst. Det ville vært katastrofalt om vi ble nødt til å stenge ned igjen. Vi er glad for at myndighetene gjør det på kontrollert måte. Det gir oss en større forutsigbarhet, sa han til avisen.

Utsolgt på én uke

Ikke bare Norgesgruppen har bidratt til at taxfree-aktørene har fått solgt ut en del av varene de brant inne med på grunn av koronakrisen.

Europris har imidlertid valgt å ta inn taxfree-varer fra andre europeiske leverandører enn TRN, og en del fra Sverige.

- Vi hadde en god uke med en vellykket kampanje på taxfree-varer i månedsskiftet juni-juli, sier Espen Eldal, administrerende direktør i Europris, til Nettavisen.

Han forteller at de tok inn produkter innen personlig hygiene, godteri og snacks.

Eldal vil imidlertid ikke si noe om hvor mye de omsatte taxfree-varer for.

Stort omstningstap

Bare i mars hadde TRN et omsetningstap på 240 millioner kroner, så det sier seg selv at en inntjening på to millioner kroner ikke er så mye.

- Vi har tapt over 90 prosent av omsetningen, og vi har vært nede i et tap på 98 prosent også, sier Dagestad til Nettavisen.

Samtidig har de hatt en nedgang på over 90 prosent også i antall ansatte på jobb. Nå er 130 personer på jobb bare på Oslo lufthavn, hvorav en del er ferievikarer, opplyser han. Totalt er 170 personer i Travel Retail Norway tilbake på jobb.

SALGSTAP: Vanligvis er det fullt av reisende nordmenn og utlendinger på taxfree-butikkene, men de siste månedene har det vært stille - og butikkene har hatt store omsetningstap. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

- Slik ting er nå prøver vi å drive videre på flyplassene, men det blir veldig spennende å se hva som skjer når det åpnes opp for reiser til og fra flere destinasjoner, sier han.

- Men dette er utenfor vår kontroll, påpeker han.

Akkurat nå er taxfree-butikkene åpne når det går fly til og fra utlandet, ellers holder de stengt. Åpningstidene er derfor ikke som normalt. Utvalget i butikkene kan også variere - sammenlignet med tiden før korona.

- Vi vil nok kunne bli utsolgt for noen varer, fordi det er vanskelig beregne hvor mye vi skal kjøpe inn i forhold til hvor mye som kommer til å bli solgt nå. Vi kan ikke ta så stor risiko, og kjøper derfor inn betydelig mindre enn normalt, sier han.