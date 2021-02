Over seks milliarder i nye pengedryss til trygd og pensjon: – Ingen bremser på

Frp går sammen med regjeringen et nytt pengedryss, og Ap, SV og Sp i et annet. Totalt blir prislappen over seks milliarder kroner.

Det siste året har staten skjøvet inn store beløp i norsk økonomi. Enten for å holde næringslivet i gang eller for å sikre permitterte full lønn. Men nå tar «firerbanden» bestående av Frp, Ap, Sp og SV nye grep som utvider trygderettighetene og sender en stor regning til skattebetalerne.

Frp har gått sammen med firerbanden for å gjeninnføre feriepenger for arbeidsledige til en estimert kostnad på 3,4 milliarder kroner. På samme tid går de sammen med regjeringspartiene for å innføre «pensjon fra første krone», som betyr omtrent 2-3 milliarder kroner i økte kostnader for bedriftene.

– Må kompenseres

I lang tid har ansatte med liten stilling hos bedriften ikke hatt rett på at arbeidsgiver betaler inn pensjon. Men for få dager siden ble det enighet mellom regjeringen og Frp om å innføre ordningen som fagbevegelsen har etterspurt i lang tid.

Ifølge Frps sosialpolitiske talsmann Erlend Wiborg er regningen estimert til rundt to til tre milliarder kroner. Kostnadene overføres på bedriftene.

– Dette er mye penger for et næringsliv som allerede sliter?

– Ja. Det vi har sagt og foreslår er at vi ber regjeringen redusere skatter og avgifter i en innføringsperiode. Det er også derfor vi har sagt at det skal gjelde fra 1. januar 2023. Fordi næringslivet er hardt belastet som følge av pandemien, sier Wiborg til Nettavisen.

– Er det viktig at dette blir kompensert?

– Absolutt. Jeg mener det må kompenseres i høyeste grad. Det er derfor vi har vært skeptisk til Arbeiderpartiets forslag, som handlet om å innføre dette over natten, sier han.

Det er foreløpig uklart om næringslivet blir kompensert for ordningen. Arbeiderpartiet og Sp har uttalt at det burde vært på plass for lenge siden, og at det burde innføres uten noen overgangsperiode.

Feriepenger til arbeidsledige

I 2015 ble ordningen ble feriepenger for arbeidsledige avviklet. Tidligere hadde personer som mottok dagpenger blitt trukket en sum av den månedlige utbetalingen, for deretter å få feriepenger når sommermånedene slo innover. På samme måte som vanlige arbeidstagere.

Men nå mener firerbanden bestående av Frp, Ap, SV og Sp at det er såpass prekært at det må innføres en engangsordning for å sikre at dem som var inntil nylig arbeidsledige får feriepenger i år og neste år.

– Det koster penger. Det gjør alle tiltakene vi gjør. Det er brukt hundrevis av milliarder i krisepakker til næringslivet. Feriepenger som dette går ikke til at folk skal sette seg på et fly til syden. Det handler om at folk skal betale boliglån, strøm og mat, sier Erlend Wiborg og legger til:

– I denne pandemien er det mange som har gått ned mye i inntekt, og tært på spare midler. Dem må vi hjelpe.

– Er det riktig at andre skattebetalere skal punge ut for feriepenger til arbeidsledige?

– Dette gjelder ikke dem som går på dagpenger. Her snakker vi om dem som har kommet seg tilbake i jobb, og ofte er pålagt av arbeidsgiver å ta ut ferie. Da kan de ende opp med å stå helt uten inntekt, sier Wiborg.

Han forsikrer at dette skal være en engangsløsning, og vil ikke innføre dette som en fast ordning over tid.

– Ingen bremser

Høyres sosialpolitiske talskvinne Heidi Nordby Lunde er lite imponert over løsningen lagt frem av firerbanden. Men er mer bekymret for de stadige utvidelsene av andre ordninger.

– Vi er imot å gjeninnføre ordningen som var. Den var bare tull. Arbeidsledige trukket dagpenger dersom de tok ut ferie med familien i juli, også fikk de et ferietillegg i januar. Så om du skal være grei med arbeidsledige, så er iallfall ikke det en ordentlig måte å gjøre det på, sier Nordby Lunde.

Hun holder døren på gløtt for en engangsordning på grunn av koronakrisen.

– Jeg synes ikke Frp har et godt forslag her. Vi vil ikke gjeninnføre den gamle ordningen, men å se på en engangsordning er jeg litt mildere stemt til. Det viktigste må være å få folk tilbake inn i arbeid. Med den gamle ordningen så vi at opp mot 80 prosent av dem som mottok ferietillegg allerede var kommet i arbeid, sier hun.

Mange som vil få feriepenger gjennom ordningen vil uansett ha krav på delvis feriepenger i sommer. Selv folk som ble permittert allerede 12. mars da Norge ble nedstengt for første gang, hadde opptjent to og en halv måned med feriepenger.

Men det som bekymrer Høyre-profilen mest er de stadige utvidelsene av andre ordninger hvor firerbanden har overkjørt regjeringen.

– Det gjelder ikke så mye i denne saken. Men det er ingen bremser på. De utvider alle ordninger for bedrifter og permitterte frem til 1. oktober, selv om FHI sier at den voksne delen av befolkningen skal være ferdig vaksinert i løpet av september. Slike utvidelser forlenger krisen, sier hun og legger til:

– Vi vet at det var færre konkurser i 2020 enn i 2019. Da er det ganske mange bedrifter som ikke har livets rett som lever på disse ordningene, og strekket det uunngåelige ut i tid. Mange av de permitterte vil ikke ha noen reell jobb å gå tilbake til. Det er å gi folk falsk trygghet, og er ikke sosialt i det hele tatt, sier hun.

